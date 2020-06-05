Sibirya'da Mayıs Ayı Sıcaklığı, Ortalamadan 10 Derece Yüksek

Dünya, en sıcak mayıs ayını yaşarken Sibirya'da sıcaklıklar ortalamanın yaklaşık 10 derece üstüne kadar çıktı. Bilim insanları, bu anormal sıcaklıkların ocak ayında başladığını ve o günden bu yana devam ettiğini belirtiyorlar.

Avrupa Birliği'nin iklim izleme ağı Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), dünyanın en sıcak mayısının yaşandığını söylerken dünyadaki donmuş kara kütlesinin en büyüğüne sahip Sibirya'da sıcaklıkların ortalamanın 10 derece üstüne çıktığını tespit etti. C3S'nin bildirdiğine göre Sibirya'nın büyük bir kısmı aylardır olağan olmayan bir biçimde sıcak. C3S'den bilim insanı Freja Vamborg, anomalilerin ocak ayında başladığını ve ısrarlı bir şekilde devam ettiğini kaydetti.

Ob ve Yenisei nehirlerinin bazı bölümlerinde sıcaklığın 1981-2010 yılları ortalamasının neredeyse 10 derece kadar üzerine çıktığını tespit eden bilim insanları, rekor derecede erken buz kırılmalarının yaşandığını da sözlerine eklediler. 800 kilometre kuzeyde bir yakıt deposunun çökmesi nedeniyle 21.000 tonluk dizel yakıtın Norilsk yakınlarındaki bir nehri kirletmesine neden olan şeyin de tiyal tabakası erimesi olduğu düşünülüyor.

Sanayi öncesi dönemin 1,3 derece yukarısındayız:

Küresel olarak Dünya'nın ortalama yüzey sıcaklığı, Mayıs 2020'ye kadarki 12 ay boyunca sanayi öncesi seviyelerin yaklaşık 1,3 derece yukarısındaydı. Paris Anlaşması kapsamında yaklaşık 200 ülke, Dünya'nın yüzey sıcaklığının artışını 2 derecenin altında veya mümkünse 1,5 derecede sınırlama kararının altına imza atmıştı.

Sibirya ve Alaska'nın belli bölgelerindeki sıcaklık dalgası, geçen sene rekor sıcaklık nedeniyle büyük orman yangınlarına maruz kalan bölgelerde özel olarak alarm durumu yarattı. Copernicus ağı, yer altında içten içe yanan 'zombi' alevlerin yeniden canlanabileceğine dair de uyarıda bulundu.

Küresel olarak da geçtiğimiz mayıs ayı, 1981'den 2010'a kadar kaydedilen mayıs aylarının ortalamasından 0,63 derece daha yüksek sıcaklıklar getirdi. Alaska, Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika ve Antarktika'da ortalama sıcaklıkların üzerine çıkıldı. Avrupa'daki bazı bölgeler (Balkanlar'dan İskandinavya'ya), Avustralya, Güney Asya ve Doğu ABD'de ortalama sıcaklıklardan daha düşük sıcaklıklar tespit edildi. Son beş yıl, kaydedilen en sıcak yıllar olarak tarihe geçti. Kutup bölgesinde, 19. yüzyılın ortalarından bu yana 2 derecenin üzerinde bir ısınma yaşandı.