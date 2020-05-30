Maymunlar Cehennemi serisinin yeni filmi için yönetmen Wes Ball ile anlaşma sağlandığı geçtiğimiz aylarda basına açıklanmıştı. Şimdi de Wes Ball filmin hayranlarına yeni filmle ilgili bir dizi açıklamada bulundu.

Disney, aylar önce, Maymunlar Cehennemi serisinin yeni filmi için harekete geçileceğini açıklamıştı. Filmin geleceği kesinleşse de çalışmaların tam olarak ne zaman başlayacağı ve yeni filmin hangi tarihte vizyonda olacağı bilinmiyordu. Yönetmen koltuğunda oturacağı kesinleşen isim Wes Ball, verdiği bir röportajda bu konuyla ilgili merak edilen bazı soruları yanıtladı.

Yeni haberler Wes Ball’un Discussing Film’e verdiği röportajdan sonra ortaya çıkmış oldu. Yönetmen, filmin hayranlarına filmle ilgili çalışmaların başlatıldığı ve senarist koltuğunda oturan Josh Friedman ile görüşmelerin devam ettiği müjdesini verdi. Ball ayrıca dünyayı etkisi altına alan ve hâlâ sonlanmayan koronavirüs pandemisi sebebiyle tüm görüşmelerin Zoom üzerinden gerçekleştiğini de ekledi. Yönetmenin aktardığına göre yeni film saygın serinin devam çizelgesine de sadık kalacak.

Maymunlar Cehennemi bir efsane haline geldi:

Tanınan yönetmen Maymunlar Cehennemi’nin 1968’de çekilen ve ikonik hale gelen ilk filminden sonra pek çok yeni filme imza atılsa da artık efsane hale gelen serinin hiçbir şey kaybetmeden yoluna devam ettiğini de aktardı. Hayranlar ve eleştirmenler, filmlerin bazılarını beğenmemiş olsalar da seriyi övmekten vazgeçmediklerini iletti. Geçmişten günümüze kadar video oyunları da dahil olmak üzere pek çok kurgusal aleme uyarlanan ve bilim kurgu türünde sayılan filmlerden bir tanesi olan Maymunlar Cehennemi’nin bu yüzden çok önemli bir yerde olduğu Ball tarafından vurgulandı.

Filmin yapım kısmına gelecek olursak koronavirüs salgını yüzünden bazı aksaklıklar yaşandığı da aktarıldı ve bu yüzden duraklatılmak zorunda kalınan projenin çok yakın zamanda yeniden başlayacağı kesin olarak dile getirildi. Wes Ball eğlence sektörünün salgından en fazla etkilenen sektörlerden biri olduğunu ve yalnızca kendi filmlerini değil daha pek çok büyük bütçeli prodüksiyonu ertelettiğini belirtti.