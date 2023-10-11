Mazoşizm dendiğinde akla ilk gelen şey fiziksel acıya dayalı deneyimlerdir. Fakat gerçekte durum çok daha karmaşıktır. Gelin mazoşist kime denir ve mazoşizm özellikleri nelerdir gibi soruların cevaplarını birlikte arayalım.

Üzerinde birçok uzmanın çalışmalar yürüttüğü ve yürütmeye devam ettiği mazoşizm, bünyesinde oldukça ilginç bilgileri barındırıyor. Mazoşist kişiler, çektikler fiziksel ve ruhsal acılardan zevk alırlar ve bunu sürekli olarak yaşamak isterler. Sadomazoşizm olarak da bilinen mazoşizm, günümüzde çeşitli terapiler ile tedavi edilebiliyor.

Ünlü psikanalist Sigmund Freud’un da üzerinde birçok çalışma yaptığı mazoşizm, borderline kişilik bozukluğu ile de benzer özellikler barındırmaktadır. Lafı daha fazla uzatmadan, mazoşist kime denir ve mazoşizm özellikleri gibi merak edilen soruları cevapladığımız yazımıza geçelim

Temelden başlayalım; Mazoşizm nedir?

Psikolojik bir terim olan mazoşizm, zevk ve tatmin duygusunu yaşayabilmek için fiziksel veya duygusal acı çekme eğilimi olarak tanımlanır. Mazoşizm terimi 19. yüzyılda psikanaliz biliminin kurucusu olan Sigmund Freud tarafından yaygın olarak kullanılmıştır. Mazoşizm, bilinenin aksine yalnızca cinsellikle ilişkili bir terim değil. Aynı zamanda, kişinin acı çekmeye veya başkalarına acı verme isteğini de ifade eder.

Psikolojide mazoşizm, belirli duygular için bir savunma, rahatlama veya kendini cezalandırma biçimi olarak ortaya çıkabilir. Örneğin, herhangi bir durum ile ilgili yoğun suçluluk duygusu çeken bir kişi, acı çekerek bu duygunun önüne geçmek isteyebilir.

Peki kime mazoşist denir?

Kendinize inanılmaz derecede sert davranmak, sizi küçümseyen insanlardan içten içe intikam almayı istemek veya oldukça yorulana kadar çalışmak, ancak bu konularla ilgili herhangi bir adım atmayıp içe kapanmak, tipik mazoşist özellikleridir. Psikolojik açıdan bakıldığında, bir mazoşistin sessiz kaldığı ve kendini oldukça üzen davranışlar çoğunlukla benliğin kendi kendine sergilediği davranışlardır. Yani mazoşistler bu durumlar karşısında kendilerine acı çekme duygusunu yaşatırlar.

Mazoşist kişilerin özellikleri nedir?

Kendisini üzen insanlarla tekrar tekrar iletişim kurmaları

Kendi kendilerine sürekli olumsuz konuşmak ve eleştirmek

Toksik insanlara karşı özel bir ilgi duymaları

Sağlıklı ilişkilere bir anda son vermeleri

Hissettikleri tutkuyu artırmak için kavga çıkarmaları

Herhangi bir şeye onay vermeyen insanlardan ısrarla onay almak istemeleri

İnsanların kendilerinden faydalanmalarına izin vermeleri

Mutsuz insanlarla vakit geçirirken daha rahat olmaları

Kendi mutluluklarını sabote etmeleri

Fiziksel acı veren eylemleri yapmak istemeleri

Mazoşist kişiler, oldukça karmaşık bir psikolojik durumun içinde olup, yaşam tecrübeleri, geçmişte meydana gelen travmaları ve kişisel özellikleri ile ilişkili olabilir. Yapılan araştırmalar, mazoşist kişilik yapısının kökenlerinin, büyüyen çocuk ile aşırı kontrolcü ebevenyler arasında yaşanan tartışmalardan geldiğini ortaya koydu. Bu şekilde büyüyen çocukların, ebeveynlerinden intikam almak istemelerine rağmen bunu yapacak güce sahip olmamaları, yukarıda belirttiğimiz özelliklere sahip olmalarının önü açar.

Kendilerine ruhsal ve fiziksel acı çektirmekten haz duyan bireyler, kendisine zarar verdiğini bildiği kişilerle iletişim kurmaya devam eder, hiç problem yaşamadığı sağlıklı ilişkileri bir anda bitirebilir, kendilerini kullanılmaya açık tutarlar ve fiziksel acı veren eylemleri yapmaktan asla kaçınmazlar.

Eğer kendinizin veya çevrenizde herhangi birinin bu özelliklere sahip olduğunu düşünüyorsanız, en kısa sürede bir terapist ile görüşmeniz gerekiyor. Bu terapiler, geçmişte yaşanan yıkıcı olayların daha iyi anlaşılmasına ve farkındalık oluşturarak, kişinin daha bilinçli seçimler yapmasını sağlar.

Mazoşizm türleri nelerdir?

Cinsel mazoşizm

Fiziksel mazoşizm

Duygusal mazoşizm

İtaatkar mazoşizm

Cinsel mazoşizm

Cinsel mazoşizm, ilişki esnasında aşağılanmaktan, hükmedilmekten veya acıya maruz kalmaktan zevk alınmasıdır. Bu, rızaya dayalı çeşitli BDSM uygulamaları veya acı ve aşağılanmayı içeren diğer cinsel davranış biçimlerini de kapsar.

Fiziksel mazoşizm

Fiziksel mazoşizm, kişinin zevk alma deneyimini kendine fiziksel olarak zarar verecek yaşamasıdır. Bu tarz kişiler, acının verdiği hisleri yaşamaktan dolayı rahatlama veya katarsis (arınma) duyguları yaşayabilirler.

Duygusal mazoşizm

Bu mazoşizm türü, kişinin reddedilme veya aşağılanma gibi durumlarda yaşadığın acı vb. hislerden keyif almasıdır. Duygusal mazoşizme sahip kişiler, duygusal acılara karşı yüksek bir tolerans sahibi olurlar veya olumsuz duygular yaşamaktan dolayı rahatlama hissedebilirler.

İtaatkar mazoşizm

İtaatkar mazoşizm, cinsel mazoşizm veya duygusal mazoşizm türlerine tam olarak girmeyen mazoşist bireyleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu tür mazoşistler acıdan anında cinsel uyarılma hissetmezler, ancak efendi ve köle ilişkisinin dinamiklerini sonuna kadar hissederler ve yaşarlar. Aynı zamanda, itaatkar mazoşist sahibi bireyler hem fiziksel hem de duygusal acı yoluyla zihinsel zorlukları deneyimlemek isterler ve acıdan çeşitli anlamlar çıkarırlar.

Freud’a göre mazoşizm türleri nelerdir?

Nesne mazoşizmi

Moral mazoşizm

Narsisistik mazoşizm

Nesne mazoşizmi

Freud’a göre, nesne mazoşizme sahip birey, cinsel olarak çekici bulduğu partnerinin kendine acı veren şeyler yapmasını veya kötü davranmasını ister. Kişi, partnerinin yaşattığı bu acıyı cinsel olarak uyarıcı bulabilir.

Moral mazoşizm

Freud, bireylerin sahip oldukları içsel ahlaki sınırların ötesine geçme isteğini açıklamak için moral mazoşizmi ortaya koymuştur. Bu kişiler, içinde yaşadığı toplumun normlarını veya ahlaki değerlerini ihlal etmeye eğilimli olurlar ve yaşadıkları suçluluk duygusundan haz alırlar.

Narsisistik mazoşizm

Bu mazoşizme sahip kişiler, kendi bedenlerine veya ruh hallerine bilinçli olarak zarar verme eğilimindedir. Freud’a göre kişi, kendini sebepsizce cezalandırma veya acı çektirme düşüncelerine kapılırlar.

Mazoşizm hakkında önemli bilgiler

Tedavi edilebilir bir durumdur

En önemli çalışmaları Freud yapmıştır

İlk mazoşist vakası hakkında net bir bilgi yoktur

Sadizm teriminin kaynağı yazar Marquis de Sade’den geliyor

Mazoşizm, bir uzman tarafından yapılacak olan psikoterapi ve diğer tedavi yöntemleri ile aşılabiliyor. Ancak kişiye uygulanacak tedavi, mazoşistik eğilimlerin şiddetli veya hafif olmasına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Ünlü psikanalist Sigmund Freud, mazoşizm konusunu çeşitli psikanalitik teoriler ile ele alarak çalışmalar yaptı. Aynı zamanda, mazoşizmi insanın cinsel gelişimi ve kişilik yapısıyla ilişkilendirmiştir. Freud’a göre, mazoşizm çeşitli biçimlerde ve zamanlarda ortaya çıkabilir ve kişinin cinsel gelişim süreci ile yakından ilişkilidir.

Tarihsel kayıtlarda, ilk mazoşizm vakası ile ilgili detaylar bulunmuyor, ancak tarih boyunca yapılmış çeşitli acıya dayalı dini ritüeller, birer mazoşizm davranışı olarak gösteriliyor.

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