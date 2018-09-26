McDonald's'ı 51 Gün Boyunca Trolleyen Gençlere 50 Bin Dolar Ödül Verildi

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McDonald's'ı 51 Gün Boyunca Trolleyen Gençlere 50 Bin Dolar Ödül Verildi
Kendi McDonalds afişlerini, ünlü fast food zincirinin bir restoranında 51 gün boyunca tutarak trolleyen Asya kökenli Amerikalı iki genç, McDonalds tarafından ödüllendirildi.

Bundan yaklaşık 1 ay önce sosyal medyanın gündemini değiştiren bir olay yaşanmıştı. Restoranların afişlerinde Asya kökenli kişilere yer verilmediğini düşünen iki genç, uzun bir hazırlık aşamasından sonra kendi posterlerini bir McDonalds restoranına asmayı başarmıştı. Haberle ilgili detaylara hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz:
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Elbette bunca süreç içerisinde, tüm bunların bir PR çalışmasından ibaret olduğunu düşünenler de yok değildi. Olayın üzerinden yaklaşık 1 ay geçmişken, Amerikan'ın en ünlü televizyoncularından Ellen DeGeneres, iki genci stüdyosunda ağırladı.

"Bu çocuklar kendi yüzlerini McDonalds'ta afiş olarak astılar ve aylar boyunca kimse fark etmedi. Ben ettim."
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Programda gençleri tebrik eden Ellen, ayrıca McDonalds tarafından gönderilen ve reklam yüzleri oldukları gerekçesi ile verilen 25'er bin dolarlık hediye çekini de gençlere takdim etti. Olayın üzerinden bu kadar geçtikten sonra tekrardan ısıtılması PR ihtimalini güçlendiriyor. Eğer reklamsa McDonalds'ı bu başarılı çalışmasından dolayı, değilse de gençleri yaratıcılıklarından ötürü tebrik etmek gerek.

Kaynak : https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-45648124
Etiketler: mcdonald's
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