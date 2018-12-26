Buzdolabına yerleştirilen ve Akıllı Magnet ismi verilen yeni sipariş yöntemi, McDonald's Türkiye mağazalarındaki yerini aldı.

McDonald's Türkiye'de başlayan yeni sipariş yöntemi ile kullanıcılar, cihazlarında bulunan NFC ile Akıllı Magnet'i kullanarak siparişlerini verebiliyorlar. Akıllı Magnet sayesinde akıllı telefonlara uygulama yüklemeye gerek kalmadan oldukça kolay bir yolla siparişleri verebilmek, birçok kullanıcı tarafından olumlu karşılandı.

Herhangi bir uygulama indirilmeden bahsi geçen markanın ilgili bölümüne giriş yapılmasını sağlayan Akıllı Magnet, ilk kez 2017 Aralık ayı içerisinde duyurulmuştu. Ar-Ge çalışmaları 11 aydan uzun süren Akıllı Magnet sistemini ilk kullanan şirketlerden birisi ise McDonald's Türkiye oldu. McDonald's Türkiye kullanıcıları, artık NFC yoluyla eriştikleri Akıllı Magnet sayesinde siparişlerini oldukça hızlı bir şekilde verebiliyorlar.

McDonald's Türkiye tüketicilerinin buzdolaplarında bulunan bir magnete akıllı telefonlarını temas ettirmeleriyle hızlı ve pratik sipariş verebilmenin yanında tüketiciler, siparişlerinin anlık durumunu izleme imkanını da elde ediyorlar.

McDonald’s Türkiye'nin Pazarlama Direktörü Elif Göktaş, Akıllı Magnet uygulaması ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “McDonald’s olarak sadece en kaliteli ürünleri en iyi fiyata sunmayı değil, aynı zamanda müşterilerimiz için en iyi deneyimi eve serviste de yaratmayı hedefliyoruz. Onların istekleri doğrultusunda hizmetlerimizi en iyi ve en hızlı şekilde sunmaya odaklanıyoruz. Restoranda sunduğumuz hızlı ve kaliteli servisi Akıllı Magnet ile eve servis hizmetimize de taşıyoruz.”