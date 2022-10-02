Bir Kadın, McDonalds’a 13 Milyon Dolarlık Dava Açtı

ABD’nin Alabama bölgesinde gittiği bir McDonalds restoranında kadın, içtiği kahveye kimyasal madde katıldığını ve yardım istediğinde çalışanların yardım etmediğini iddia ederek 13 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

İnsanlar bugüne kadar haklı veya haksız olarak birçok sebepten ötürü büyük markalara tazminat davası açtılar ve birçoğu da büyük miktarlarda kazanç elde ettiler. Bu sefer ki olay da pek bir ciddi görünüyor.

Eğer iddiaları doğruysa bir kadın, McDonalds şubesinden içtiği kahvede kimyasal madde bulunduğunu ve kahveyi içip boğazı yanmaya başlayınca çalışanlardan yardım istediğini, çalışanların ise kadının yardım çağrısına aldırış etmediğini söylüyor.

Kadın, McDonalds’a 13 milyon dolarlık tazminat davası açtı

Floridalı Sherry Head, 19 Eylül tarihinde ABD’nin Alabama bölgesindeki bir McDonalds şubesine gitti. Kendisi bir kahve sipariş edip içmeye başladı. Buraya kadar olaylar gerçek, geri kalanında anlatacaklarımız ise Sherry Head’in iddiaları.

Kahvesini içtikten sonra kadının boğazı yanmaya başladı ve McDonalds çalışanlarından kendisine yardım etmesini ve 911’i aramasını istedi. Kadının dediğine göre McDonalds çalışanları 911’i bilerek aramadılar.

Dahası, kadın kendisi 911’i arayıp yetkilileri çağırdıktan sonra bile kahvenin etiketini görmek istediğinde çalışanlar göstermeyi reddetti. Bu iddiaları ile birlikte Sherry Head, dünyanın en popüler fast food zinciri McDonalds’a 13 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Head, tazminat olarak 3 milyon dolar ve cezai tazminat olarak 10 milyon dolar istiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.