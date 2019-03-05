Spor otomobilleriyle hepimizin hayallerini süsleyen McLaren, yeni Grand Tourer (GT) otomobilini Cenevre Otomobil Fuarı'nda duyurdu.

Cenevre Otomobil Fuarı, dünyaca ünlü otomobil üreticilerinin yeni otomobillerini tanıttığı en özel etkinliklerden biri. Bugün itibarıyla İsviçre'de kapılarını açan fuar, birçok marka için oldukça çok hareketli geçiyor. Fuarın en dikkat çeken otomobil üreticilerinden biri olan McLaren, yeni GT modelinin duyurusunu bugün yaptı.

Geçtiğimiz yılın sonunda videoları ortaya çıkan McLaren'ın 1.000 beygir gücündeki spor otomobili Speedtail'dan izler taşıyan yeni araç, McLaren'ın CEO'su Mike Flewitt'in söylediğine göre tamamen yeni bir seriyi başlatacak ve araç, çift turbolu V8 motoru bünyesinde barındıracak. Bahsi geçen yeni modelin adıyla ilgiliyse henüz hiç bir detay açıklanmadı.

Flewitt, yeni spor otomobilin segmentinin en iyisi olacağını belirtti ve ekledi: "Bu otomobil, uzun mesafelerde sürücü için gereken rahatlığı sağlamakla birlikte, üst düzey çevikliğinden de ödün vermeyecek. Buna ek olarak, Speedtail'ın DNA'sını taşıyan tek otomobilimiz bu olacak."

McLaren'ın son dönem otomobillerinin performanslarını göz önüne alırsak, bahsi geçen yeni otomobilin zirveye oynaması hiç de şaşırtıcı olmaz. Yeni otomobilin yanı sıra şirket hedeflerinden de söz eden Flewitt, şirketin 2025 yılına kadar 18 yeni model tanıtmayı hedeflediğini belirtti.