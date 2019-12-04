MEB ve Google'dan Öğretmenler İçin Dijital Dönüşüm Programı

Milli Eğitim Bakanlığı, Google ile iş birliği yaparak yeni bir proje başlattı. Başlatılan bu proje kapsamında 1 milyon öğretmen, Öğretmenler İçin Dijital Dönüşüm Programı'na dahil edilecek.

İçerisinde bulunduğumuz çağın değişmesiyle birlikte hayatımızdaki pek çok şey de değişmiş durumda. Özellikle de internet ve bilgisayar kullanımının yaygınlaşması, dünya genelinde büyük bir değişime neden oldu ve artık her şey otomatikleşti. Hatta şu sıralar dünyanın neredeyse her yerinde büyük bir dijital dönüşüm gerçekleşiyor. Türkiye, dünyada yaşanan bu gelişmeleri yakından takip ediyor ve kendi dijital dönümüşünü gerçekleştiriyor.

Türkiye'deki dijital dönüşüm projelerine şimdi bir yenisi daha eklendi. Google ile iş birliği yaparak yeni bir projeyi hayata geçiren Milli Eğitim Bakanlığı, 1 milyon öğretmeni kapsayan "Öğretmenler İçin Dijital Dönüşüm Programı"nı başlattı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlere yatırım yapmak konusunda yeni bir yaklaşım sergilediklerini açıkladı.

Google ile yapılan iş birliğinin kapsamının ne olduğuna da değinen Ziya Selçuk, başlatılan dijital dönüşüm programı kapsamında öğretmenlere çeşitli eğitimler verileceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı, bu proje kapsamında algoritmik düşünce ve otomasyon süreçlerinin arkasında yatan beceri kümelerinin ele alınacağını ifade etti.

Öğretmenler İçin Dijital Dönüşüm Programı kapsamında öğretmenlerin verimlerinin artacağını söyleyen Selçuk, bu proje kapsamında öğretmenlerin öğrettikleri şeylerin günlük yaşamda nasıl kullanılabileceğinin daha kolay bir şekilde anlaşılacağını ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan yeni proje, ilk etapta 5 farklı şehri kapsayacak ardından da Türkiye geneline yayılacak.

Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamalara göre Öğretmenler İçin Dijital Dönüşüm Programı için pilot olarak seçilen 5 şehir, 200 bin öğretmen ile yeni projeyi kullanmaya başlayacak. Yeni sistem oturdukça ve verim yükseldikçe de projenin kapsamı genişletilecek. Bakanlık, projenin 1 milyon öğretmene ulaşacağını söylüyor.

Google ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinden ortaya çıkan bu projenin temelleri 2017 yılında atılmıştı. Şimdi de bu projenin pilot eğitimleri tamamlandı ve uygulanmaya başlayacak. Google, proje kapsamında "Google Öğretmen Portalı" oluşturdu ve şu an için proje kapsamındaki öğretmenler, bu portal aracılığıyla birbirlerine anında erişebilecekler. Portal, öğretmenlerin birbirlerinden fikir almalarına ve etkinlik oluşturmalarına yardımcı oluyor.