MEB, Yüz Yüze Eğitimde İki Farklı Senaryo Üzerinde Çalışıyor

Bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim öğretim döneminin 15 Şubat'ta başlamasının planlandığı yönünde bir açıklama gelmişti. Gelen son bilgilere göre ise Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Şubat'ta başlayacak yeni döneme yönelik yüz yüze eğitim konusunda iki farklı plan üzerinde yoğunlaşmış durumda.

Koronavirüs salgınının başlamasından bu yana yaklaşık bir yıldır devam eden uzaktan eğitimin ne zaman son bulacağı ve öğrencilerin ne zaman yeniden yüz yüze eğitime geçiş yapacağı en büyük gündem maddelerinden biri. Milli Eğitim Bakanlığı da yeni eğitim öğretim dönemine yönelik çalışmalarında en önemli gündem maddesi olarak bu başlık üzerinde yoğunlaşmış durumda.

Bugün Bakan Selçuk'tan gelen yeni açıklama ise okulların '15 Şubat'ta, mümkün olan en yüksek kapasite ile' açılacağı yönünde oldu. Her ne kadar 15 Şubat için 'planlanan' tarih vurgusu yapılsa da, şu an için bu tarihe kesin gözüyle bakılıyor. Kesin tarihin ve okulların açılmasına yönelik kesin kararların ise 8 Şubat sonrası açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.

Öncelik 8. ve 12. sınıflarda olacak:

Eğitimde yarıyıl tatili 25 Ocak'ta başlayacak. Tatilin ardından yeni dönem ile birlikte yüz yüze eğitime geçilmesi konusunda yapılan çalışmalar ise MEB kaynaklarına göre iki farklı senaryo üzerine yoğunlaşmış durumda. Bu senaryolardan ilkine göre Haziran’da LGS ve YKS’ye girecek 8. ve 12. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitimde öncelikli olacak.

Tüm öğrencilerin yüz yüze eğitime geçiş yapması durumunda yaşanacak yoğunluğun salgının gidişatını kötü etkilemesi ihtimali sebebiyle yetkililer, ilk etapta yalnızca 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime başlamasından yana.

Bir diğer senaryo ise uzaktan eğitime geçildiğinden bu yana hiç yüz yüze eğitim için okula gidememiş sınıflara öncelik verilmesi yönünde. Bu şekilde, 8. ve 12. sınıflar dışında kalanlar için kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmesi planlanıyor. MEB yetkilileri konuyla ilgili olarak 'Uzaktan eğitim sürecinde hiç okul yüzü görmemiş çocuklar var. Onlara öncelik verip, ilk aşamada onların yüz yüze eğitime alınmasını sağlayabiliriz' şeklinde açıklama yaptı.

Bazı sınıflarda müfredat esnetilebilir:

MEB'in bir diğer gündemi ise uzaktan eğitimle geçilen ilk dönemin, özellikle pratik eğitim gerektiren mesleki ve teknik lise öğrencileri için kayıp dönem olmaması adına telafi eğitimi yapılması ihtimali. Aynı zamanda 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime geçilmesi durumunda bazı okullarda ve sınıflarda müfredatın esnetilebileceği de gelen bilgiler arasında.