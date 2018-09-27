MEB: İlkokullarda Yetiştirme Programı Ücretsiz Olacak

İlkokullarda Yetiştirme Programı'nın detayları nihayet belli oldu. Kasım ayının ilk haftasında başlayacak program ücretsiz olacak ve haftalık 10 saati geçmeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ ile yürürlüğe giren İlkokullarda Yetiştirme Programı’nın (İYEP) kapsam ve amaçlarını, yayınladığı yönerge ile bildirdi.

Yönergeye göre, yetiştirme programına alınacak öğrencilerin belirlenmesi için öğrenci belirleme araçları, yetiştirme programındaki öğrencilerin hedeflenen kazanımlara erişme düzeyini belirlemek için de öğrenci değerlendirme araçları kullanılacak. İYEP’e katılan öğrenciler, bulundukları okullarda programa katılacaklar ve program için velilerden hiçbir ücret talep edilmeyecek.

İYEP için tüm ilkokullarda komisyonlar kurulacak. Bu komisyonlar, Ekim ayının üçüncü haftasında sınıf öğretmenleri tarafından kullanılan araçlar ile programa dahil edilmesi gerektiği tespit edilen öğrencilerin durumunu karara bağlayacaklar. Öğretmenler, öğrencilerin cevaplarını e-Okul sisteminde yer alan İYEP Modülü’ne girecek. Böylece öğrenciler şeffaf bir şekilde programa alınacak.

İYEP’e dahil olan öğretmenler ise modüller ve öğrenci seviyeleri için ayrı programlar hazırlayacak. Öğrenciler sürekli olarak takip edilecek ve belirlenen kazanımlara ulaşan öğrenciler bir üst modüle geçiş yapacaklar. İYEP, Kasım ayının ilk haftasında resmi olarak başlatılacak. Program, okul yönetimi tarafından belirlenen plana göre uygulanacak. Ayrıca program, hafta içii günde 2 ders saatini, haftasonu günde 6 ders saatini, toplamda ise haftalık 10 saati geçmeyecek. Program, okulda tek bir öğrenci olsa bile uygulanmaya devam edilecek. Gruplar, 1-6 öğrenciden oluşabilecek. Duruma göre bu sayı maksimum 10’a çıkabilecek.