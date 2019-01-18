  • MEB'in Not Sistemini Hackleyen Liseli Gözaltına Alındı

MEB'in Not Sistemini Hackleyen Lise Öğrencisi Gözaltına Alındı

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Geçtiğimiz Pazartesi MEB'in not sistemini hackleyerek notlarını ve devamsızlık durumunu değiştiren 10. sınıf öğrencisi emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Geçtiğimiz hafta Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde son derece tuhaf bir olay yaşandı. İddiaya göre 59 gün devamsızlığı bulunan ve notları pek de iyi olmayan Sultan Şeymus M. adlı 10. sınıf öğrencisi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın not sistemine sızmayı başararak devamsızlığını 9 güne indirdi ve notlarını 20’şer puan yükseltti.

Sultan’ın öğretmenleri, sistemde yaşanan değişikliği kısa sürede fark etti fakat kendilerinden ya da sistemden kaynaklanan bir hata olduğunu düşünerek bilgileri düzeltti. Ertesi gün notların ve devamsızlık durumunun yeniden değiştirildiğini fark eden öğretmenler, çareyi güvenlik güçlerini çağırmakta buldu.
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Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, not sistemini takibe aldıktan sonra değişikliği takip ettiler ve IP adresi aracılığı ile değişikliğin Sultan’ın evindeki bilgisayardan yapıldığını tespit ettiler. Gözaltına alınan Sultan Şeymus’un emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/gundem/mebin-sistemini-hackleyip-notlarini-duzelten-ogrenci-gozaltina-alindi-41087177
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