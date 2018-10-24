Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilkokul 3. sınıf öğrencileri için hazırladığı Türkçe kitabında, “Her eve asılması gereken Çanakkale Menüsü” isimli tablonun Irak Cephesi'ne ait olduğu ortaya çıktı.

Bu yıl ilkokul 3. sınıf öğrencileri için standart olarak seçilen Türkçe ders kitabında ilginç bir hata keşfedildi. Kitabın 42. sayfasında, o dönem Çanakkale Savaşı'na ait bir yemek menüsüne yer verildi. Ancak bu tablodaki listenin Irak Cephesi'ne ait olduğu ortaya çıktı.

Kitap sayfasının sosyal medyada yayılmasından sonra kaynak da ortaya çıktı. Bu menünün ilk kez İlhan Selçuk'un 1973 tarihli, Yüzbaşı Selahattin'in Romanı'nın ilk cildinde yer aldığı ortaya çıktı. Buna göre menü, Irak Cephesi'nde görev yapan askerlerimizin öğünlerini içeriyordu.

Konuyla ilgili özellikle tarihçilerden ciddi bir tepki var. Nitekim Çanakkale Savaşı'nın yemek değil mühimmat sorunu yaşanan bir savaş olduğunun altı çiziliyor. Gazeteci yazar Ufuk Coşkun, konuyla ilgili şunları söylüyor:

“3. sınıf Türkçe ders kitabında ‘Her eve asılması gereken Çanakkale menüsü' olarak verilen bu liste yanlıştır. İlhan Selçuk'un romanından alınmıştır. Bu liste Irak cephesine aittir. Bu çocuklar da Çanakkale'de savaşmamıştır. 1923 yılına aittir. Lütfen biraz daha hassasiyet.”