MEB'in LGS Raporu Açıklandı: Matematik Yap(a)mıyoruz

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk kez LGS sınav sonuçları hakkında istatistikler yayınladı. İstatistiklere göre sözel derslerde daha başarılıyız. Kız öğrenciler hem genel değerlendirmede hem de matematik dışındaki alt test türlerinin tamamında erkek öğrencilerden daha başarılı.

MEB, 2018 yılı Liselere Geçiş Sınavı kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına dair istatistiklerin de yer aldığı bir değerlendirme raporu hazırladı.

Okul başarı puanları ile merkezi sınav puanları arasında güçlü ve pozitif bir ilişki saptandı. Yani okul başarı puanları daha yüksek olan öğrenciler, sınavdan da daha yüksek puan almayı başardılar. Sınava giren öğrenci sayısı, toplam öğrenci sayısının %81’i oldu.

MEB tarafından yayımlanan Eğitim analiz ve Değerlendirme Raporları serisinin üçüncü raporu olan LGS raporunda öne çıkanlar ise şöyle:

Sözelde İyiyiz, Matematikte Sınıfta Kaldık

Sınavda sözel bölümde Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil testlerinde toplam 50 soru soruldu. Bu bölüm için öğrencilere 75 dakika verildi. Sayısal bölümde ise Matematik ve Fen Bilimleri testleri yer aldı. Toplam 40 soru için öğrencilere tanınan süre ise 60 dakika oldu.

20 soruluk testlerde en yüksek başarı oranı Türkçe dersinde oldu. Bu alandaki ortalama net sayısı 16,48 olarak gerçekleşti. Matematikte ise 6,99 net ortalama ile sınıfta kaldık. Fen bilimlerindeki başarı oranı ise 13,05 net olarak görülüyor.

Soru sayısı 10 olan testlerden T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde ortalama net sayısı 9,26 olurken bu rakam Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde 9,72’ye çıktı. Yabancı dil testlerinde ise elde edilen ortalama başarı ise 7,78 net oldu.

Matematik Yapmıyoruz

Sınavda en çok boş bırakılan sorular da raporda yer aldı. Matematik sorularının boş bırakılma oranı % 28,99 oldu. Matematiği % 6,25 ile fen bilimleri testi ve % 4,42 ile yabancı dil izledi. Diğer testlerde bu oran %2’nin altında kaldı.

Kız Öğrenciler Daha Başarılı

Kız öğrencilerin ortalama ham puanları, erkek öğrencilerin ortalama puanlarını matematik hariç her alanda geride bıraktı. Özellikle Türkçe ve yabancı dil testlerinde kız öğrenciler çok daha büyük başarı yakaladı.

Anne-Baba Eğitimi Başarıda Önemli

Rapora göre ebeveynlerinin eğitim düzeyi de çocukların başarısını etkiliyor. Anne babaların eğitim düzeyi yükseldikçe çocukların sınav performansının da arttığı gözlendi. Anne eğitim düzeyi ilkokul olan öğrenciler ile anne eğitim düzeyi lisansüstü olan öğrenciler arasındaki puan farkı 60’a kadar çıktı. Baba eğitim düzeyi de benzer bir etki ortaya koydu.

Sınavda Okul Başarı Puanı (OBP) ile sınav sonuçları arasındaki bağıntı da ortaya çıktı. Buna göre, bir öğrencinin OBP’li ve OBP’siz başarı düzeyi %95 oranında benzerlik gösteriyor.

Sınava giren öğrencilerin yüzde 83,97’si devlet okullarından, yüzde 16,03’ü ise özel okullardan mezun oldu. Devlet okullarından mezun olup yerleşen öğrencilerin sınav puan ortalaması 339,94 oldu. Özel okullardan mezun olup yerleşen öğrencilerin puan ortalaması ise 380,55 olarak açıklandı.

Tüm lise türleri için, devlet okullarından yerleşen öğrencilerin oranı özel okullardan yerleşen öğrencilerin oranından daha fazla oldu. Devlet okullarından mezun olan öğrenciler, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi türündeki okullara yerleştirilen öğrencilerin % 90’dan daha büyük bir kısmını oluşturuyor. Özel okul mezunu öğrencilerin yerleşme oranlarının en yüksek olduğu okullar ise Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi olarak belirlendi.