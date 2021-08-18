İzmir Karşıyaka’da başlayan bir okul inşaatında yer alan bilgilere göre MEB, mülteciler için 19 ilde 167 okul sunacak. Bu proje kapsamındaki 4 okul, İzmir’in 4 metropol ilçesine inşa edilecek.

Yıllardır göç dalgalarıyla mücadele eden ve bir yenisini daha yaşayan Türkiye, günümüzde milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapıyor. Mültecilere yönelik nasıl bir politika izlenmesi gerektiği konusu ülkede büyük bir tartışma konusuyken bugün İzmir’de yeni bir olay yaşandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, İzmir’in Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi’nde 8.100 metrekarelik arsaya mülteciler için okul yaptırma kararı aldı. Fakat tek mülteci okulunun bu olmayacağı, bakanlığın afişinde görüldü. Afişte yer alan bilgilere göre Milli Eğitim Bakanlığı, yeni proje kapsamında 19 ile toplanda 167 okulu mülteciler için hizmete sokacak.

İzmir’deki 4 okul, toplamda 121 milyon 910 bin TL’ye yapılacak:

İzmir İl Milli eğitim Müdürlüğü, İzmir’in dört metropol ilçe merkezine yapılacak okulların maliyetini de açıkladı. Buna göre her bir okul toplamda 28 milyon 220 bin TL’ye, yani toplamda 121 milyon 910 bin TL‘ye mâl olacak. İzmir’deki okulların maliyeti, proje bilgilerine göre Alman Kalkınma Bankası KFW tarafından karşılanacak. Bankanın paranın tamamını hibe olarak vereceği açıklandı.

Okulun yapılacağı alanda yer alan afişte projenin FRIT Fonu bünyesinde, KFW yürütücülüğü ile Kriz Zamanlarında Herkes için Eğitim Projesi olduğu belirtildi. Bahsi geçen FRIT Fonu, Avrupa’nın Türkiye’deki mültecilere yönelik sağladığı mali yardım fonudur.