MEB, İlk Restorasyon Konservasyon Laboratuvarı Kurdu

Milli Eğitim Bakanlığı, taşınabilir tarihi eserlerin korunması ve ihtiyacı olanların onarılması için ilk Restorasyon Konservasyon Laboratuvarı'nı kurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü, Puşide Projesi kapsamında zaman içinde yok olma tehdidi altındaki Osmanlı hanedan türbelerinde görülen Maraş işi puşidelerin desen arşivlerinin hazırlanmasını, ihtiyaç dahilinde yeniden işlenmesini ve uygun görülenlerin korunmasını amaçlıyor.

Söz konusu proje için kurulan Restorasyon Konservasyon Laboratuvarı, eserlerin analizi için Marmara Üniversitesi ile iş birliği gerçekleştiriyor. Laboratuvarda gerçekleştirilen tüm çalışmalar, Dr. Ragsana Hasanova danışmanlığında, alanında uzman 6 kişilik bir ekip tarafından gerçekleştiriliyor.

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil ve Yazma Eserler Restorasyon ve Konservasyon Ar-Ge Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen çalışmada iplik bükümü, hammadde tayini, örgü yapısı, iplik mukavemeti, renk analizi, örgü sıklığı, renk ölçüm analizi, boyar madde analizleri gibi gerekli incelemeler gerçekleştiriliyor ve restorasyon ya da konservasyon kararı veriliyor.

Gerçekleştirilen tüm çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Türbeler Müze Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü, İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü tarafından kontrol ediliyor.

Söz konusu koruma projesi için ilk çalışma İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü tarafından başlatılırken, Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü iş birliği ile Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tarihi Bina ve Türbesi'ndeki 8 farbelanın restorasyon ve konservasyonu için gerekli çalışmalar başlatıldı.