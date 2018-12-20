  • MediaMarkt'ın Teknosa'yı Satın Alacağı Anlaşma Suya Düştü

MediaMarkt'ın Teknosa'yı Satın Alacağı Anlaşma Suya Düştü

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Uzun süredir konuşulan MediaMarkt’ın Teknosa’yı satın almasına yönelik görüşmelerin 13 Ekim’de sona erdiğini Sabancı Holding açıkladı.

MediaMarkt’ın sahibi olan Ceconomy’nin, Teknosa’ya yatırım yapmaktan vazgeçtiği öğrenildi. Sabancı Holding’den yapılan açıklamaya göre Sabancı Holding ile Ceconomy’nin, Teknosa’nın stratejik opsiyonlarının değerlendirilmesi üzerine yaptıkları görüşmeler 13 Ekim’de sona erdi.

Ceconomy’nin CFO’su Mark Frese dün yaptığı açıklamada bu konuya değinmiş ve görüşmelerin askıda olduğunu söylemişti. Sabancı Holding bu açıklamanın sonrasında KAP’a yaptığı bildirimde görüşmelere 19 Ocak’ta başlandığı ve görüşmelerin 13 Ekim’de kesildiğini bildirdi.
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Yapılan açıklamada, Teknosa’da stratejik operasyonların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin belirsiz olmasının, hisse değerini etkileyebileceği gerekçesiyle konunun daha önceden kamuya açıklanmadığı belirtildi.

Reuters’in 29 Ağustos’ta yaptığı bir habere göre kurda yaşanan oynaklık sonrası MediaMarkt, Teknosa’yı satın alma kararından vazgeçti.

Kaynak : http://t24.com.tr/haber/mediamarkt-teknosadan-vazgecti,777360
Etiketler: teknosa, Sabancı, mediamarkt, ceconomy
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