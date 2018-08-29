MediaMarkt, Teknosa'yı Satın Almaktan 'Şimdilik' Vazgeçti

Bir süredir hem ekonomi hem de teknoloji dünyasını meşgul eden, MediaMart'ın Teknosa'yı satın alacağı dedikodularında farklı bir dönemece girildi.

Geçtiğimiz aylardan beri konuşulan satın alma sürecinin şimdilik askıya alındığı belirtiliyor. Dolar ve Euro kurunda bir anda gerçekleşen artış, Alman şirket Media-Saturn-Holding'in geri adım atmasına sebep olmuşa benziyor.

Kulağımıza en son çalınan, Teknosa'nın %75'lik hissesi için Sabancı Holding'e 90 milyon euro teklif edildiği yönündeydi. Sabancı Holding'in bu teklife ne yanıt verdiği bilinmese de artan euro kuru sonrasında Alman şirket, teklifini şimdilik yeniden değerlendirme sürecine almışa benziyor.

Gelen son haberlere göre MediaMarkt'ın en az ekim ayına kadar teklifini yeniden gözden geçireceği ve satın almaktan vazgeçip vazgeçmediğine karar vereceği belirtiliyor. Bir süredir yılan hikayesine dönen satın alma sürecinde böylece farklı bir sürece girmiş bulunuyoruz.