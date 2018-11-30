Tayvan merkezli teknoloji devi MediaTek, çok güçlü olacağını iddia ettiği Helio P90 işlemcisinin geleceğini doğruladı.

Realme,dün gerçekleştirdiği bir etkinlik ile dünyada Helio P70 işlemciye sahip olan ilk akıllı telefonu U1'i duyurdu. Helio P70'in oldukça güçlü olması kullanıcıları meraklandırırken, benchmark testlerinde - henüz MediaTek'ten resmi bir açıklama gelmedi - daha da güçlü bir işlemci olan Helio P90'ın varlığı keşfedildi.

MediaTek, Helio P70'den ve P80'den oldukça güçlü olan, Helio P90 işlemcisinin varlığını doğruladı ve yakında geleceğini sözlerine ekledi. Yeni Helio işlemcisini Twitter üzerinden yayınladığı bir video ile duyuran MediaTek, videoda kullandığı tabirlerden anlaşılabileceği gibi Helio P90 işlemcisine oldukça güveniyor.

Tayvanlı teknoloji devinin belirttiğine göre Helio P90 işlemcisi; güçlü, verimli ve daha önce görülmemiş özelliklere sahip bir yapay zekayı da içeriyor. MediaTek kendi sözlerinin arkasında durduğunu; Helio P60 işlemcisinin verimli olmasıyla dengeli bir güç sunabilmesiyle, Helio P70 işlemcisinin ise bunları daha deliştirmesiyle ve Helio P80 işlemcisinin yapay zeka benchmark testi sonuçlarında - Snapdragon 8150'nin arkasında - 2. sırada yer almış olmasıyla kanıtlıyor.

Benchmark testinden elde ettiği sonuca göre Helio P90'ın, Qualcomm'un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8150 ile başa baş bir rakip olacağı aşikâr. MediaTek henüz güçlü ve başarılı işlemcisini ne zaman duyuracağına dair bir bilgiyi kamuoyuyla paylaşmadı ancak MediaTek'in, aralık ayı içerisinde ve Snapragon 8150'in tanıtılmasından önce Helio P90 işlemcisini duyurması bekleniyor.