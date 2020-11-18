MediaTek Helio G Serisi İçin Türkçe Web Sayfası Yayınlandı

MediaTek, Türkiye'de de gittikçe popülerleşen Helio G Serisi işlemcileri için Türkçe tanıtım sayfası yayınladı. İlerleyen dönemde Türkiye'de Helio G Serisi işlemcilerden güç alan daha fazla akıllı telefon görebiliriz.

Dünyanın en popüler mobil işlemci üreticilerinden biri olan MediaTek, daha iyi bir oyun performansı için HyperEngine teknolojisine sahip olan MediaTek Helio G Serisi işlemcileri için Türkçe web sayfası yayınladı.

Oyun odaklı akıllı telefonlar için özel olarak geliştirilen Helio G Serisi işlemciler ile MediaTek, akıllı telefonlara daha güçlü internet bağlantısının yanı sıra üst düzey oyun, streaming, grafik, kamera, işlemci ve enerji verimliliği getirmeyi vadediyor.

Daha üst düzey bir oyun deneyimi için MediaTek HyperEngine teknolojisinden faydalanan Helio G Serisi işlemcilerin amiral gemisi modeli ise MediaTek G95 olarak karşımıza çıkıyor. Helio G Serisi işlemcilere sahip cihazların en önemli özelliklerinden biriyse fiyat/performans noktasında başarılı sayılabilecek akıllı telefonlarda karşımıza çıkmaları.

MediaTek Türkiye’nin açıklamalarına göre Helio G Serisi işlemciler işlemciler Türkiye’de üç farklı Xiaomi akıllı telefon modelinde karşımıza çıkıyor. MediaTek’in Helio G Serisi için yayınlamış olduğu Türkiye tanıtım sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.