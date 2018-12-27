MediaTek Helio P90’ın AnTuTu Benchmark Sonucu Ortaya Çıktı

Henüz hiçbir telefonda bulunmayan Helio P90 çipsetinin AnTuTu testinden elde ettiği sonuç internette dolaşmaya başladı.

Tayvanlı çipset üreticisi MediaTek, son teknolojiye sahip, amiral gemisi olarak isimlendirilen telefonlar için ürettiği Helio P90 çipsetini duyurmuştu. Henüz hiçbir telefonda kullanılmamış olması sebebiyle bu teknolojiyi değerlendirmemiz mümkün olmamıştı. Twitter’da ortaya çıkan bir görsel ise çipsetin AnTuTu test sonuçlarını göstermesi açısından önemli.

Görselde hem çipin hem de çipin takılı olduğu cihazın özellikleri yer alıyor. Test cihazında sekiz çekirdekli Helio P90 işlemcinin yanında IMG PoverVR GM 9446 GPU bulunuyor. Cihazın ekranı da 2160px x 1080 px olarak göze çarpıyor. Android 9 Pie işletim sistemi kullanan cihazda 6 GB RAM ve 128 GB hafıza bulunuyor.

Test sonucunda bu gizemli cihazın aldığı puan 162861 olarak ortaya çıkıyor. Snapdragon 845 kullanan cihazların test sonuçları ise 250 ila 290 bin arasında değişiyor. Tabii bu Helio P90’ın kötü bir çip olduğunu göstermez. Testin tam koşullarını bilmiyoruz, optimize edilmemiş bir cihazda alınan ham puan da olabilir.

Helio P90’ın bilinen özellikleri ise şu şekilde: