MediaTek'in Yeni İşlemcileri Helio P80 ve P90 Geliyor

MediaTek'in yapay zeka destekli işlemcisi Helio P60, daha güçlü P80 ve P90 olarak yenileniyor.

MediaTek'in yakın zamanda çıkış yapan yonga seti Helio P60 yenileniyor. Qualcomm karşısında elini güçlendirmeye çalışan firma, popüler hale gelen P60'ı geliştirerek Helio P80 ve P90 modellerini hazırlıyor.

12nm süreci ile üretilen ve içerisinde yapay zeka için bir NPU'ya sahip olan Helio P60, 2 GHz hızında dört adet ARM Cortex-A74 ve aynı zamanda dört adet de ARM Cortex-A53 işlem birimlerini barındırıyor. Mali G72-MP3 grafik işlem birimine sahip olan P60'ın yenilenmiş versiyonları da daha güçlü olacak.

Yine 12nm bandından çıkacak olan P80 ve P90, işlem ve grafik bazında daha yüksek bir performans sunacağı kesin, ancak yapay zeka özellikleri açısından da önemli gelişmeler içerebilir.

Son olarak P60'tan P80 ve P90'a geçecek olan MediaTek'in neden P70 modeli çıkarmayacağı bilinmiyor.