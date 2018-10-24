MediaTek, Yapay Zekaya Sahip Çipi Helio P70'yi Duyurdu

MediaTek daha fazla performans veren ve P60'ın yerini alacak olan P70'i duyurdu.

MediaTek, Helio P60’ın yerini alacak olan yeni mobil çipi Helio P70’i duyurdu. Yeni çip, heyecan verici gelişmeleri de beraberinde getirdi. En önemli nokta ise diğer Helio çiplerine göre %30 daha fazla performans veriyor.

MediaTek, yapay zekayı kullanarak pahalı telefonlarda bulunan kameraların ortamı tanıma özelliğini daha ucuz telefonlara getirecek. Helio P70, üst düzey cihazlar kadar pahalı olmayan yine de benzer özellikleri taşıyan telefonlar için kullanılacak. Ayrıca çift lensli 24 ve 16 megapiksel veya tek lensli 32 megapiksel kameraları daha da güçlendirecek.

P70, gücünü 4 adet 2.1 GHZ Cortex A73, 4 adet 2.0 GHZ Cortex A53 ve 8 GB RAM’den alacak. Ayrıca her sim slotu için 13 tane 4G LTE bağlantısına sahip olacak.

Oyun tarafında ise Honor ve Huawei’nin GPU Turbo’suyla birlikte tüm fiyat aralıklarındaki telefonları oyunlar konusunda daha yeterli bir seviyeye çıkaracak. Helio P70'te Mali G72 MP3 GPU kullanan MediaTek, daha az gecikme ve daha yüksek performansın sözünü veriyor.

MediaTek’in P70’i, satın alınabilir aralıklardaki telefonları daha da çekici hale getirme potansiyeline sahip.