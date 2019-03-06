Intel ve Qualcomm gibi sektör liderleriyle rekabet etmek için son dönemde büyük atılımlar gerçekleştiren MediaTek, 7 nanometre üretim teknolojisiyle geliştirilecek yeni bir işlemci üzerinde çalışıyor.

MediaTek, bir süre öncesine kadar bugün olduğundan daha az popülariteye sahipti. Şirketin Asya dışında tanınmaya başlaması ise Qualcomm ve Intel'e alternatif 5G teknolojileri sunmasıyla gerçekleşti. İşlemci alanında dünyanın en ünlü markalarına kafa tutan MediaTek'in bir sonraki hedefi ise 5G teknolojisi ve yapay zekaya sahip 7 nanometrelik yonga setleri üretmek.

MediaTek'in gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken işlemcisi Helio P90'ın ardından ortaya çıkan ve henüz adı açıklanmayan bu yeni işlemcinin, Snapdragon 855 ve Kirin 980'e kıyasla çok daha iyi bir performans göstermesi hedefleniyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen 12 nanometre mimarisine sahip Helio P90'ın yakaladığı başarıyı düşünürsek; 7 nanometre mimarisine sahip yeni işlemci, Helio P90'ı da geride bırakabilir.

Helio P90 ve yeni işlemcinin arasındaki 5 nanometrelik fark, işlemcinin performansını artırırken verimliliği de yüksek tutmayı sağlıyor. MediaTek'in yeni işlemcisi, şirketin diğer üreticilerin önüne geçmesine olanak tanıyabilir. Henüz performans detaylarına erişmediğimiz için bu konuda iddialı konuşmak yanlış olur ancak Intel ve Qualcomm'un dişli rakibi MediaTek'in tırmanmayı bırakmadığını ortada.