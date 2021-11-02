Brezilya, Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’ın suç ortağı ağabeyi Fatih Aydın’ın Türkiye’ye iadesini kabul etmişti. Bugün gündüz saatlerinde San Paulo Havalimanı’ndan kalkan uçak, Aydın’ı saat 18.15’te İstanbul’a ulaştırdı. Emniyetteki işlemleri süren Aydın daha sonra İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edilecek.

2018 yılında kurduğu Çiftlik Bank’ın yatırımcılarından yüz milyonlarca lirayı dolandırarak yurt dışına kaçan “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın, aylar önce son durağı olan Brezilya’da Türk Konsolosluğu’na teslim olmuştu. Hemen ardından Türkiye’ye getirilen Aydın’ın yargı süreci sürmekte.

Bunun yanında yakın zamanda da Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın’ın da ülkeye getirilmesi için çalışmalar başladı. Dün akşam saatlerinde Brezilya’dan iadesi kabul edilen Fatih Aydın, bugün öğleden sonra bindiği uçakla saat 18.15’te Türkiye’ye iniş yaptı.

Emniyetteki işlemleri devam ediyor

Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın; temmuz ayına kadar "Bankacılık kanununa aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından aranmaktaydı. Temmuz ayında Uruguay’da yakalanan Aydın, dün Brezilya tarafından Türkiye’ye yargılanmak üzere teslim edildi.

Uçağı bugün öğleden sonra Brezilya’dan kalkan Aydın, bugün 18.15’te İstanbul Havalimanı’na vardı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı polislerinin gözetiminde getirilen Aydın, 4 günlük gözaltı sürecinde emniyetteki sürecin tamamlanmasıyla İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edilecek.