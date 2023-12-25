Mehmet Şimşek: Ev Kiralarında %25 Zam Sınırı Sona Erecek

Bakan Mehmet Şimşek ile iş dünyası arasında bir toplantı gerçekleştiği öğrenildi. Konuya aşina kaynaklara göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyük tartışma yaratan ev kiraları için zam sınırı uygulaması da dahil olmak üzere önemli açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, geçtiğimiz günlerde iş ve finans dünyasından bazı temsilcilerle bir araya geldiği ve bu toplantıda gündeme ilişkin açıklamalar yaptığı öğrenildi. Konuya aşina kaynaklardan edinilen bilgiler, önümüzdeki dönemlerde bizleri nelerin beklediğini ortaya koyuyor.

Mehmet Şimşek tarafından yapılan açıklamalar, konu başlıkları açısından aslında hepimizi ilgilendiriyor. En çok da geleceğe yönelik fiyatlamalar ve tahminlerle ilgili açıklamalar, sabit gelirli vatandaşlar için çok iyi değil gibi duruyor. Öte yandan, kiracılar için de can sıkıcı gelişmeler mevcut. Gelin hep birlikte o toplantıdan edinilen bilgilere yakından bakalım.

%25 kira artış sınırı uygulaması sona eriyor

Sözcü'den Nedim Türkmen'in paylaştığı bilgilere göre Mehmet Şimşek, %25'lik kira artış sınırının 1 Temmuz 2024 itibarıyla son bulacağını ve bir daha uzatılmayacağını ifade etti. Mehmet Şimşek, bu düzenlemeye ihtiyaç olmayacağına inanıyor.

%25 sınırının kalkmasıyla kira belirlemeleri nasıl olacak?

İlgili düzenlemenin sona ermesiyle kira artış oranları, şimdiye kadar yapıldığı şekliyle belirlenecek. Peki bu süreç nasıl olacak? Burada devreye girecek husus yine tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranı olacak. Diyelim ki 10 bin TL kira ödüyorsunuz ve son 12 aylık TÜFE %50 çıktı. Ev sahibinin yapabileceği zam, en fazla %50 olacak.

Fiyatlamalar, beklenen enflasyona göre yapılacak

Mehmet Şimşek'in söz konusu toplantıda en çok değindiği hususlardan birisi de fiyatlamalar ve beklentilerle ilgili. Mehmet Şimşek, fiyatlama ve geleceğe yönelik beklentileri gerçekleşen enflasyona göre değil, beklenen oranlara göre yapılacağını söyledi. Bu önemli çünkü özellikle asgari ücret zammı, beklenen enflasyona göre yapılabilir. Peki ya beklenen enflasyon ile gerçekleşen enflasyon arasında ciddi bir fark olursa ne olur?

Mehmet Şimşek, iş dünyası ile gerçekleştirdiği toplantıda enflasyonun, 2024'ün ikinci yarısı itibarıyla düşeceğini söyledi. Ayrıca Bakan Şimşek, kredi kartına taksit uygulamasına da sıcak bakmıyor gibi görünüyor. Şimşek'e göre Türkiye'den başka bir ülkede kredi kartına taksit yapılmıyor. Bu arada; kamu borçlanmasının TL ile yapılacağını söyleyen Mehmet Şimşek, kur korumalı mevduat sisteminin de mutlaka sonlandırılacağını belirtti.