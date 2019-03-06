Bugün duyurduğu yeni lensi ile Meike, piyasada kendisine daha çok payı almayı hedefliyor.

Akıllı telefonların kamera performanslarının -özellikle yapay zeka desteğinden sonra- son yıllarda çığır açacak düzeyde artış göstermesiyle profesyonel fotoğraf makinelerini satın almak günlük kullanıcılar için fazlasıyla gereksiz bir masraf ve sorumluluk hâline geldi. Meike ise kendisine pazarda yer bulabilmek için fiyat/performans odaklı ürününü duyurdu.

Meike'nin manuel odaklamalı E-Mount lensi en düşük 0,85 metre mesafede odaklama yapabiliyorken; 28,5 derecelik görüş açısına, 85 mm odak (uzaklığına) mesafesine ve 420 gram ağırlığa sahip. Yeni bütçe dostu lensini duyurduktan sonra fotoğraflarını da paylaşan Meike, bu fotoğraflarda lensin bir adet parasoleye sahip olduğunu da gösteriyor.

Lensi satına alan kişilere lens ile beraber parasoleyin de verilip verileceği ise henüz bir netlik kazanmış değil. Meike'nin Sony kameralar için tasarladığı yeni lensinin fiyatı hakkında bir bilgi verilmedi. Ürünün 100 dolar ile 200 dolar fiyat bandından satılacağı tahmin ediliyor. Lens ile çekilmiş yüksek çözünürlüklü örnek fotoğraflara buradan (Photo Samples altında) ulaşabilirsiniz.