%91 Ekran/Gövde Oranı Sunan Meizu 16th Tanıtıldı

Güçlü donanımı ve şık tasarımı ile kendine baktırmasını bilen Meizu 16th resmi olarak tanıtıldı. Cihaz, 2018 model amiral gemilerinde bulunan neredeyse tüm özellikleri bünyesinde barındırıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, şirketin en yeni amiral gemisi Meizu 16th’yi resmi olarak duyurdu. Qualcomm’un ‘piyasadaki’ en yeni işlemcisi olan Snapdragon 845 işlemcisinden güç alan cihaz, 8GB RAM kapasitesi ile rakiplerinin gerisinde kalmıyor. Samsung’un ‘Infinity Display’ tasarımına benzer bir tasarıma sahip olan cihaz, bu sayede %91’in üzerinde ekran/gövde oranı sunabiliyor.

Arkada 12MP çözünürlüğe, 1.55μm piksel boyutuna sahip f/1.8 diyaframlı bir Sony IMX380 ana kameraya sahip olan cihaz, 20MP çözünürlüğündeki Sony IMX350 sensörlü ikinci kamerası sayesinde 3x kayıpsız yakınlaştırma ve portre modu özellikleri sunuyor. Ayrıca cihazın önünde de yine 20MP çözünürlüğe sahip yapay zeka destekli yüz güzelleştirme özelliği sunan bir ön kamera var.

Meizu 16th Özellikler

6 inç (1080 × 2160 piksel) Full HD+ Super AMOLED ekran

Qualcomm Snapdragon 845 işlemci, Adreno 630 GPU

8GB RAM, 128GB depolama

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

12MP, f/1.8 diyaframlı ana kamera + 20MP, f/2.6 diyaframlı çift arka kamera

20MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera

Ekrana gömülü parmak izi tarayıcı

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz) 2 x 2 MIMO, Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C

3010mAh batarya

Gece yarısı siyahı ve ay ışığı beyazı olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan Meizu 16th, 3000 TL fiyat etiketine sahip olacak. Tahmin edebileceğiniz gibi bu fiyat, cihazın yerel fiyatının kur karşılığı olup Türkiye’de akıllı telefonlara uygulanan vergileri içermemektedir.