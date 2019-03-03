Meizu'nun eski CEO'su ve kurucusu Jack Wong, Meizu 16s'in 48 MP'lik Sony IMX586 ile birlikte geleceğini söyledi.

Meizu’nun yeni amiral gemisi Meizu 16s, önceki telefonlara göre birçok geliştirmeyle birlikte geliyor. Cihazla ilgili birçok söylenti ve sızıntı haberi bulunuyor. Telefonla ilgili en son bilgi ise direkt olarak şirketin kurucusu ve eski CEO’su Huang Zhang/Jack Wong’dan geldi. Wong, Meizu 16s’in optik görüntü sabitleyicisi bulunan 48 MP’lik Sony IMX586 ile birlikte geleceğini söyledi.

Wong, telefonda 20 MP Sony IMX350 + 12 MP Sony IMX380 kameraların bulunacağını yalanlarken çoklu sensörlerin cihazın kamera özelliklerine sadece bazı yardımcı özellikler eklediğini söyledi. Yani Meizu 16s’in arka tarafında sadece bir adet kamera bulunacak.

Daha önce çıkan sızıntı haberlerine göre Meizu 16s’in Qualcomm Snapdragon 855 yonga üzerinde sistem kullanması bekleniyor. Grafik tarafında Adreno 640’a sahip olacak olan telefonda 6 GB RAM, 128 GB dahili depolama bulunacak. Meizu 16’dan daha ince olacak olan 16s’in ekranı ise 6,2 inç AMOLED Full HD+ olacak ve ekranı Corning Gorilla Glass 6 koruyacak.

İnceliği dolayısıyla 3.600 mAh bataryaya sahip olacağı düşünülen cihaz, hızlı şarj ve kablosuz şarj özelliklerini de destekleyecek. Nisan ayında çıkacağı beklenen telefonun fiyatının ise 490 dolar olacağı konuşuluyor.