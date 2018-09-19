Çinli üreticiler, kendi aralarındaki rekabeti uluslararası boyuta taşımaya devam ediyor. Alternatif akıllı telefon üreticileri arasında bulunan Meizu, Huawei’nin orta seviyeli amirallerine rakip olmak için ürettiği Meizu 16X’i tanıttı. Cihazın teknik detaylarına hep birlikte bakalım.

Huawei, Xiaomi ve Meizu gibi Çinli firmaların, küresel pazardaki payları artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda fiyat performans cihazları üreten Honor markasıyla Türkiye’ye giriş yapan Huawei, özellikle bu cihazlarıyla ülkemizde ciddi satış rakamlarına ulaştı. Diğer taraftan İstanbul’daki ilk fiziksel mağazasıyla Türkiye faaliyetlerini başlatan Xiaomi de Çin’in bir diğer gözbebeği.

Meizu, Çinli üreticiler arasında biraz geri kalsa da uzak doğu ticari kültüründen aldığı öğretilerle çalışmaya devam ediyor. Firmanın Meizu 16 modelinin gelişmiş versiyonu olan Meizu 16X artık resmileşti. Cihaz, özellikle görüntü işlemcisi ve ekran teknolojisi açısından Huawei’nin orta seviyeli akıllı telefonlarına karşı bir misilleme olarak yorumlanabilir.

Yapay zeka destekli Snapdragon 710 ve Adreno 616 GPU ile gelen Meizu 16X, Tuning Turbo teknolojisiyle piyasadaki en iyi görüntü işlemcilerine sahip olan Huawei cihazlarında GPU Turbo teknolojisini hedef aldı. Ayrıca cihazda ekrana gömülü parmak izi sensörü de bulunuyor.

Meizu 16X Teknik Özellikleri: