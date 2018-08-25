Meizu'nun En Yeni Modeli Daha Büyük Bataryayla Geliyor

Meizu markasının en yeni modeli olan 16X'in bazı özellikleri, CEO Jack Wong tarafından onaylandı.

Meizu, geçtiğimiz aylarda 16 ve 16 Plus telefonları piyasaya sundu. Orta seviye telefonlar arasına oldukça popüler olmaya başlayan Meizu markası, CEO Jack Wong aracılığı ile 16X'in detaylarını paylaştı.

İlk olarak Meizu 16X'in 16 ve 16 Plus'tn tasarım olarak çok farklı olmadığını söylemek mümkün. Çentikli bir ekranın bulunmadığını söyleyen CEO, bunun gibi tasarımların geleceği olmadığını belirtti. Aynı zamanda OPPO R17'nin su damlası tasarımının ve OPPO Find X'in pop-up tasarımının da aynı şekilde gelişme gösteremeyeceğinin de altını çizdi.

Eylül ayında çıkması beklenen Meizu 16X'in bir Snapdragon 710 yonga setine sahip olacağını söyleyen Wong, bu setin son zamanlardaki en güçlü Snapdragon seti olacağından da bahsetti. Samsung'un süper AMOLED ekranı ile aynı ekranın kullanıldığını açıkladı. 3010mAh lık bir bataryaya sahip olacağı ve 16 modeli ile aynı kamera özelliklerinin bulunması, kullanıcıları biraz hayal kırıklığına uğratacağa benziyor.