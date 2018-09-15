Meizu 16X'in Beyaz Renkli ve Daha Kaliteli Versiyonu

Meizu'nun orta seviyede iddialı telefonu 16X, amiral gemi seviyesinde bir kasa kalitesiyle geliyor.

Meizu 16X'in tanıtımına kısa bir süre kaldı. 19 Eylül tarihinde tanıtılacak olan cihaz için Meizu, son günlerde küçük ipuçları yayınlamaya başladı. Meizu'nun Weibo'da yayınladığı son tanıtım görseli ise cihazın beyaz renkli ve malzeme kalitesi olarak amiral gemi seviyesinde olan bir versiyonunun da olacağını açığa çıkardı.

Meizu'nun beyaz renkli cihaz için cam dışında farklı bir malzeme kullanması muhtemel görünüyor. Xiaomi'nin de bazı üst seviye cihazlarında seramik kullandığını düşünürsek, Meizu'nun da benzer bir hamle yapacağını varsayabiliriz.

Meizu'nun orta seviyede iddialı olacak cihazı 16X'in yanında, bugüne kadar görülmemiş bir aksesuar tanıtacağı da açıklanmıştı. Gücünü Snapdragon 710 mobil platformundan alması beklenen Meizu 16X, 6.0 inçlik 18:9 ekranla geliyor. 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesine ek olarak 3100 mAh'lik bir bataryaya sahip olacak olan cihaz, Mi 8 SE modelinin doğrudan rakibi konumunda.

Kamera tarafında Sony'nin IMX380+IMX350 çift kamera kurulumunu kullanması beklenen cihaz, Meizu 16 ve son yıllarda çıkan Samsung telefonlarına benzer bir tasarıma sahip olacak. Yani Meizu 16X, 2018 yılı trendlerinin aksine çentiksiz bir ekranla karşımıza çıkacak. Cihazın fiyatı ve diğer detayları ise 19 Eylül'de gerçekleştirilecek olan lansmanda belli olacak.