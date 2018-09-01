Meizu 16X, Snapdragon 710 İşlemcisiyle TENAA’da Listelendi

Türkiye pazarında tercih edilen firmalardan biri haline gelen ve geçtiğimiz ay Meizu 16 ve Meizu 16 Plus modellerini piyasaya süren Çinli telefon üreticisi, şimdi de Meizu 16X ile TENAA’da listelendi.

Geçtiğimiz ay Meizu 16 ve Meizu 16 Plus piyasaya sunuldu. Ancak şirketin CEO’su Jack Wong, Meizu 16X adını verecekleri ve Snapdragon 710 işlemci ile destekleyecekleri yeni bir cihazın daha duyurusunu yaptı. Şimdi ise vaat edilen cihaz, M872Q model numarasıyla TENAA’da ortaya çıktı.

Teknik ve tasarım özellikleri belli olan akıllı telefon, CEO Jack Wong’un da söylediği gibi Snapdragon 710 işlemciye sahip. Çentiksiz bir yapıda olduğu görülen ve 6 inçlik büyük bir ekrana sahip olan Meizu 16X, AMOLED ekranı ile de kullanıcılarına Full HD+ çözünürlük sunacak.

6GB RAM ve 64GB depolama alanı bulunacak olan Meizu 16X, iyi denebilecek kameraları da bünyesinde taşıyor. Ön tarafta 20 MP, arka tarafta ise 20 MP+12 MP olmak üzere toplamda 3 adet kamerası bulunan akıllı telefon, 151,2 x 73,6 x 7,5 mm boyutlarında ve 154 gram ağırlığında.

Mat siyah, seramik beyaz ve buzlu altın olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunan cihazın, mikroSD yuvası olup olmadığı da şu an için netlik kazanmış değil. Öte yandan 3,000 mAh pil kapasitesine sahip olan cihazın tanıtım tarihi Eylül olarak tahmin edilse de fiyat konusu henüz bilinmiyor.