Meizu 17'nin Lansmanına Sayılı Günler Kaldı

12 gün sonra Meizu 17 resmen tanıtılacak. Meizu her geçen gün cihaz hakkında yeni bilgiler açığa çıkarıyor. Yapılan yeni açıklamalarda Meizu 17'nin 30 W hızlı şarj desteğine sahip olacağı belirtildi.

Meizu 17 ve Meizu 17 Pro, 12 gün sonra Çin'de tanıtılacak. Çinli firma, lansman öncesinde her gün telefonların bazı temel özelliklerini ortaya çıkartıyor. Dün ve bugün telefon hakkında önemli diyebileceğimiz bilgiler Meizu tarafından yayınlandı. Meizu M081Q kod isimli telefonun 3C sertifikasında görünmesi, Meizu 17'nin 30 W hızlı şarj desteğiyle geleceğini kanıtlamıştı. Şirketten yapılan yeni açıklama da Meizu 17'nin 30 W Super mCharger ile geleceğini ortaya koydu. Ayrıca telefonun, uzun bir kullanım süresi sunacak olan devasa 4.500 mAh'lık bataryaya sahip olacağı ortaya çıktı.

Söylentilere göre seri, Meizu 17 Pro adında daha üst düzey bir telefona da ev sahipliği yapacak. M091Q model numarasına sahip olduğu söylenen cihaz Meizu 17'den daha da hızlı olan 40 W hızlı şarj edici ile birlikte gelebilir. Ancak şirket henüz Pro modeli hakkında bir açıklamada bulunmuş değil.

90 Hz'ye kadar ekran yenileme hızı desteği bulunacak:

Meizu 17'ye geri dönersek, şirketin açıkladığı özelliklerden biri de telefonunun 90 Hz ekran yenileme hızı desteği olması. Daha önce şirketin bu konuda 60 Hz'den yukarı çıkmadığını da göz önüne alırsak bu Meizu için ulaşılan en yüksek seviye diyebiliriz. Ekranda bir delik de mevcut ve bu deliğin ön kameranın yuvası olacağı düşünülüyor. Pro modelinin de buna benzer olarak tasarlandığı ancak kenarlara doğru kavislendiği düşünülüyor.

Açıklananlar bunlarla da sınırlı değil, şirket geçtiğimiz hafta Meizu 17'ye güç veren işlemcinin Snapdragon 865 olacağını açıklamıştı. Bunun dışında kayda değer özelliklerden biri de UFS 3.1 depolamaya sahip olması desek yanlış olmaz. Bu yeni cihazın gri ve beyaz olarak en az 2 renkte ilgililerine sunulması bekleniyor. Fiyat konusunda yapılan bir açıklama bulunmasa da ortada cihazın 594 dolardan (4.143 lira + vergiler) satışa çıkacağına dair söylentiler bulunuyor.