Meizu 17 Pro, Kablosuz Şarj Desteği ile Gelecek

Meizu’nun önümüzdeki hafta tanıtacağı yeni amiral gemisi Meizu 17 Pro’nun özelliklerinin bir kısmı daha belli oldu. Meizu 17 Pro’ya ait bir broşürün yayınlanan fotoğrafları, amiral gemisinin süper kablosuz mCharge'a sahip olacağını gösteriyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, yeni amiral gemisi serisi olacak Meizu 17 modellerini önümüzdeki hafta piyasaya sürecek. Meizu 17 ve Meziu 17 Pro’nun 90Hz ekran ve 64MP ana kamera ile geleceği daha önce ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Çin’in sosyal medya ağı olan Weibo’da Meizu 17 Pro’ya ait bir broşürün görüntüleri ile birlikte cihazın kablosuz şarj özellikleri ortaya çıkmış oldu.

Weibo’da yayınlanan broşür, Meizu 17 Pro’nun süper kablosuz mCharge özelliğine sahip olacağını gösteriyor. Broşürde kablosuz şarj özelliğinin yanında Meizu 17 Pro’nun bir yazılım güçlendirici olan OneMin 4.0 ile geleceğini de gösteriyor.

Meizu 17 Pro’nun 64MP çözünürlüğündeki ana kamerası artırılmış gerçeklik filtreleri ve çıkartmalarına sahip olacak. Telefonun WiFi 6 bağlantısına ve NFC’ye sahip olacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Meizu 17 serisinin 4.500mAh kapasiteli 30W hızlı şarj desteği olan bir bataryaya sahip olacağı geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Meizu 17 serisinin ön kamerası da kamera deliğinin içinde yer alacak.

Birçok özelliği belli olan Meizu’nun yeni amiral gemisi telefonları olacak Meizu 17 ve Meizu 17 Pro, 8 Mayıs’ta düzenlenecek lansmanla Çin’de tanıtılacak. Tanıtım sonra Meizu 17 serisi Çin’de satışa sunulacak.