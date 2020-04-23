Meizu 17'den Etkileyici Bir Render Görüntüsü Paylaşıldı

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, amiral gemisi segmentinde konumlanacak yeni modeli Meizu 17’nin resmi render görüntülerini paylaştı. Delgeç delikli bir ekran ile geleceği görünen akıllı telefon, arka gövdeye yatay olarak konumlandırılmış dörtlü kamera kurulumuyla dikkat çekiyor.

Geçen yıl, Snapdragon 855 işlemcili amiral gemisi Meizu 16s ve orta sınıf Meizu Note 9 dahil olmak üzere anavatanı Çin'de birkaç cihaz piyasaya süren Meizu, OnePlus, Xiaomi, Realme ve Huawei gibi dişli rakiplerle mücadele ediyor.

Ocak 2019’da gerçekleştirdiği lansmanda Meizu Zero adında, son derece yenilikçi bir akıllı telefon tanıtan Guangdong merkezli şirket, ne yazık ki söz konusu cihazı piyasaya sürememişti. Sallantılı bir yılı geride bırakan Meizu, yeni amiral gemisi ile üzerindeki kara bulutları dağıtmayı umuyor.

Meizu 17'nin tasarımı böyle olacak

Çin’in en popüler sosyal medya platformu Weibo üzerinden yazılı bir açıklama yapan firma, Meizu 17'nin tasarımını gösteren etkileyici bir render görüntüsü paylaştı. Şirket ayrıca yeni amiral gemisini 8 Mayıs'ta tanıtacağını doğruladı.

Render görüntülerinde görebileceğiniz üzere Meizu 17, ortada bir LED flaş halkası bulunan yatay şeklinde dizilmiş dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. Ön tarafa baktığımızda ise neredeyse çerçevesiz, delgeç delikli bir ekran görüyoruz. Render ayrıca cihazın bir ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına sahip olacağını ve yüz kilidi ile açılacağını gösteriyor.

Meizu 17, yatay olarak dizilmiş dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olacak

Şirket, donanım özellikleri hakkında daha fazla ayrıntı açıklamamış olsa da, Meizu 17'nin Qualcomm'un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 865 ile donatılacağı ve 5G teknolojisine sahip olacağı belirtiliyor. Telefonda olmasını beklediğimiz diğer özellikler arasında 90Hz yenileme hızına sahip 6.5 inç OLED ekran, LPDDR5 RAM ve UFS 3.0 depolama alanı, Wi-Fi 6 teknolojisi ve 30W hızlı şarj destekli 4.500mAh bulunuyor.

Meizu'nun 8 Mayıs'taki lansman tarihine kadar cihaz hakkında daha fazla bilgi vermesini bekliyoruz. Cihazın özellikleri ve fiyatı hakkında daha önce yaptığımız habere buradan ulaşabilirsiniz. Meizu 17'ye ilişkin yeni detaylar açığa çıktığı takdirde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.