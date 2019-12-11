Akıllı telefon pazarındaki Çinli akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olan Meizu, önümüzdeki sene çıkaracağı akıllı telefonu Meizu 17’de yeni kamera teknolojisini kullanacağını doğruladı.

2003 yılında kurulan Çinli teknoloji şirketi Meizu, önümüzdeki sene içerisinde Meizu 17 amiral gemisi serisi akıllı telefonunu satışa sunacak. Meizu’nun yeni amiral gemisi akıllı telefonlarının, Qualcomm Snapdragon 865 yonga setini kullanması haricinde cihazla ilgili çok fazla şey bilinmiyor.

Yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlarda en çok dikkat edilen özellikler arasında işlemcisi, belleği gibi donanımların yanı sıra kamera performansı da yer alıyor. Son çıkan raporlar ise Meizu’nun yeni akıllı telefonunda yeni kamera teknolojisini kullanacağını gösteriyor.

Yeni kamera teknolojisi

Meizu, yayınlanan son posterde, kod adı OMA olan yeni kamera teknolojisini kullanacağının ipuçlarını vermiş oldu. Meizu’dan yapılan açıklamaya göre bu teknoloji, “iyi fotoğraflar çekmenize yardımcı oluyor.”

Meizu Technology, yaptığı yorumlarda, bu teknolojinin Meizu 17 ile bağlantılı olacağını da onayladı. Yani bu teknolojinin çıkışı, Meizu 17 ile birlikte gerçekleşecek. Şirket, ayrıca Meizu 17’nin Snapdragon 865 amiral gemisi yongasıyla geleceğini de onaylamıştı. Meizu, bunlara ek olarak cihazın önümüzdeki sene çıkacağını ve yeni yonga setine sahip ilk akıllı telefon olacağını da söylemişti. Cihazın, 2020’nin bahar aylarında çıkış yapacağı düşünülüyor.

Tabii böyle güçlü bir işlemciye 5G bağlantı özelliği de eşlik edecek. Meizu 17’de 5G bağlantı özelliği ve Dual-Mode NSA / SA’da yeni nesil hücresel bağlantı özelliği bulunacak. Şu an piyasada bulunan birçok 5G destekli akıllı telefonda sadece NSA mod özelliği bulunuyor ki Honor’un sözcüsüne göre önümüzdeki sene, bu teknolojinin modası geçmiş olacak.

Görünüşe göre yeni kamera teknolojisi, Snapdragon 865 işlemcisi, 5G bağlantı özelliği ve yeni nesil hücresel ağ özelliğiyle Meizu 17, önümüzdeki seneye damgasını vuracak telefonlardan bir tanesi olacak.