Meizu, 16X'in Beraberinde Yeni Bir Aksesuar Tanıtacak

Meizu, 19 Eylül'de düzenleyeceği lansmanda 16X adlı cihazının yanı sıra yeni bir aksesuar tanıtacak.

Meizu, 19 Eylül'de Pekin Performans Sanatları Merkezi'nde Meizu 16'nın indirgenmiş bir versiyonu olan Meizu 16X'i tanıtacak. Şirketin resmi Weibo hesabına göre, harika bir fiyat performans oranına sahip olacağı iddia edilen cihaz, tek başına lanse edilmeyecek. Orta-üst sınıf bu cihazın yanında Meizu, henüz hakkında herhangi bir detay vermediği yeni bir aksesuar tanıtacak.

Aksesuar hakkındaki tek bilgi sesle ilgili olacağı. Bu da yeni bir kulaklık veya hoparlörün yolda olduğu ihtimalini güçlendirmekte. Cihazla birlikte bir kulaklığın tanıtılması oldukça mümkün; zira şirket, Gravity Speaker adlı hoparlörünü Meizu 16 serisi ile birlikte lanse etmişti. Meizu, yüksek kaliteli ses ürünleri üretmesi ile bilinmekte, bu yüzden ortaya güzel bir ürün çıkması bekleniyor. Ancak şimdilik tüm bunlar birer söylentiden ibaret.

Şirketin kurucusu ve CEO'su Jack Wong, Meizu 16X'in Qualcomm Snapdragon 710 işlemcisine sahip olan en iyi akıllı telefon olacağını söylüyor. Bu açıklama, son dönemde ortaya çıkan tüm detayları da doğrular nitelikte. Meizu 16X, Meixu 16 ile üretim kalitesi ve işlemci özellikleri dışında aynı olacak. Bu da 16X'te cihazın bir önceki versiyonundaki ile aynı kameranın ve OIS ve ArcSoft teknolojilerinin de mevcut olacağı anlamına geliyor.