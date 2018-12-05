Meizu'nun uygun fiyatlı akıllı telefon isteyenlere iki yeni alternatifi Maizu 6T ve Meizu C9 resmi olarak tanıtıldı.

Hindistan’da yeni bir lansman gerçekleştiren Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, yeni orta ve giriş seviye akıllı telefonları Meizu C9 ve Meizu 6T’yi resmi olarak duyurdu. Premium özellikler sunmak yerine günlük kullanımda ihtiyaç duyulan temel özelliklere odaklanan telefonlar, bütçe dostu bir akıllı telefon arayanlar için biçilmiş kaftan.

En uygun fiyatlı model olan Meizu C9, dört çekirdekli bir MediaTek işlemciden güç alıyor. Cihazın tek arka ve ön kamerası bulunuyor. Tasarımı ise giriş seviye için standart denilebilir. Daha güçlü model olan Meizu 6T ise sekiz çekirdekli bir MediaTek işlemciden güç alıyor ve tasarım anlamında daha şık bir görüntü sergiliyor.

Meizu C9 Özellikler

5.45 inç (1400 x 720 piksel) HD+ ekran

Dört çekirdekli 1.3GHz işlemci, Mali-T720 GPU

2GB RAM, 16GB depolama

Android 8.0 Oreo işletim sistem

13MP, f/2.2 diyaframlı arka kamera

8MP, f/2.2 diyaframlı ön kamera

3000mAh batarya

Meizu 6T Özellikler

5,7 inç (1440 x 720 piksel) HD+ ekran

Sekiz çekirdekli MediaTek MT6750 işlemci, Mali T860 GPU

3GB/4GB RAM, 32GB/64GB depolama

Android 7.0 Nougat

13MP+2MP çift arka kamera

8MP, f/2.0 ön kamera

3300mAh batarya

Meizu C9 siyah ve beyaz olmak üzere; Meizu 6T ise siyah ve kırmızı olmak üzere iki renk seçeneğine sahip. Meizu C9 için 456 TL fiyat etiketi belirlenirken; Meizu 6T için 608 TL başlangıç fiyatı belirlendi. Elbette ki bu fiyatlara ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değil.