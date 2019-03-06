Meizu Note 9 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Gerek tasarımı gerekse özellikleri ile seviyesinin çok üzerinde performans ve kalite vadeden Meizu Note 9, resmi olarak tanıtıldı.

Haftalarca art arda gelen sızıntıların ardından Meizu’nın orta segmentteki en yeni akıllı telefonu Meizu Note 9 nihayet tanıtıldı. Damla çentikli ekran sayesinde sunduğu %89’luk ekran/gövde oranı, 4000mAh’lik büyük bataryası, 48MP’lik ana kamerası ve Snapdragon 675 işlemcisi ile Meizu Note 9, orta segmentin en iddialı modellerinden biri olacak.

Qualcomm’un 600 serisi, orta segmentin en popüler işlemcileri olarak biliniyor. Snapdragon 675, bu serinin en yeni üyesi ve önümüzdeki bir yıl içinde tanıtılacak çoğu orta-üst seviye telefonda göreceğiz. Ayrıca damla çentikli tasarım, orta segment için neredeyse standart haline geldi. Dolayısı ile cihazın günümüz trendlerini yakından takip ettiğini söyleyebiliriz.

Meizu Note 9 Özellikler

Qualcomm Snapdragon 675 işlemci

4GB/6GB RAM, 64GB/128GB depolama

6.2 inç Full HD+ ekran

48MP, f/1.9 diyafram, Samsung GM1 sensör + 5MP çift arka kamera

20 MP ön kamera

18W hızlı şarj destekli 4000mAh batarya

Android 9.0 Pie işletim sistemi

Meizu, Note 9’un fiyatlandırmasını şu şekilde açıkladı;