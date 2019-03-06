Meizu Note 9 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Haftalarca art arda gelen sızıntıların ardından Meizu’nın orta segmentteki en yeni akıllı telefonu Meizu Note 9 nihayet tanıtıldı. Damla çentikli ekran sayesinde sunduğu %89’luk ekran/gövde oranı, 4000mAh’lik büyük bataryası, 48MP’lik ana kamerası ve Snapdragon 675 işlemcisi ile Meizu Note 9, orta segmentin en iddialı modellerinden biri olacak.
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Qualcomm’un 600 serisi, orta segmentin en popüler işlemcileri olarak biliniyor. Snapdragon 675, bu serinin en yeni üyesi ve önümüzdeki bir yıl içinde tanıtılacak çoğu orta-üst seviye telefonda göreceğiz. Ayrıca damla çentikli tasarım, orta segment için neredeyse standart haline geldi. Dolayısı ile cihazın günümüz trendlerini yakından takip ettiğini söyleyebiliriz.
Meizu Note 9 Özellikler
- Qualcomm Snapdragon 675 işlemci
- 4GB/6GB RAM, 64GB/128GB depolama
- 6.2 inç Full HD+ ekran
- 48MP, f/1.9 diyafram, Samsung GM1 sensör + 5MP çift arka kamera
- 20 MP ön kamera
- 18W hızlı şarj destekli 4000mAh batarya
- Android 9.0 Pie işletim sistemi
Meizu, Note 9’un fiyatlandırmasını şu şekilde açıkladı;
- 4GB RAM / 64 GB depolama - 200 Dolar - 1.076 TL + vergiler
- 6GB RAM / 64 GB depolama - 240 Dolar - 1.292 TL + vergiler
- 4 GB RAM / 128 GB depolama - 240 Dolar - 1.292 TL + vergiler