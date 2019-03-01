Meizu Note 9 Lite'ın AnTuTu Sonucu Ortaya Çıktı

Fiyat/performans telefonları söz konusu olduğunda akla ilk gelen şirketlerden biri olan Meizu'nun Note 9 Lite modeli, AnTuTu'da ortaya çıktı.

Ülkemizde çok da popüler olmamasına rağmen hatırı sayılır bir hayran kitlesi bulunan Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu’nun orta segmentteki en yeni temsilcisi olacak Meizu Note 9 Lite, AnTuTu skoru ile ortaya çıktı. Cihazın AnTuTu performansının sızdırılması, bazı teknik özelliklerinin de belli olmasını sağladı.

İlk olarak performansa bakmamız gerekirse m1922 model numarasına sahip olan Meizu Note 9 Lite, AnTuTu testleri sonucunda 144,020 puan elde etmeyi başarıyor. Bu da cihazın orta segment için yeterli bir performans sergileyeceğini gösteriyor. Testlere göre cihaz, Qualcomm’un orta segmentteki en popüler işlemcisi Snapdragon 660’dan güç alacak.

Meizu Note 9 Lite Özellikler (Sızıntı)

Snapdragon 660 işlemci, Adreno 512 GPU

1080 x 2244 piksel Full HD+ ekran

12.2 megapiksel arka kamera

Android 9.0 Pie işletim sistemi

AnTuTu skorunun ortaya çıkması, Meizu Note 9 Lite’ın çok da uzak olmayan bir gelecekte tanıtılacağını gösteriyor. Cihazın lansman tarihi yaklaştıkça teknik özellikleri ve tasarımı ile ilgili daha fazla bilginin sızdırılacağını söyleyebiliriz.