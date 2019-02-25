Meizu'nun Fiziksel Tuş Bulunmayan Telefonu: Meizu Zero

Meizu'nun herhangi bir fiziksel tuşu ve girişi bulunmayan telefonu Meizu Zero, MWC 2019'da katlanabilir telefonların gölgesinde kaldı.

MWC 2019’da damga vuran telefonlar hiç şüphesiz ki katlanabilir telefonlar oldu. Önce Samsung, daha sonra da Huawei katlanabilir telefonlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Ancak bir telefon var ki tabiri caizse bu telefonların arasında kaynadı gitti: Meizu Zero. Meziu’nun bu telefonunda herhangi bir tuş, şarj girişi, hoparlör ızgarası ya da bir delik bulunmuyor.

Meizu’nun bu telefonun çok fazla dikkat çekememesinin sebebi kendi standı olmamasından kaynaklanıyor olabilir. Telefon kendi markasının standı yerine işlemcisini kullandığı Qualcomm’un standında bulunuyordu.

Telefon, tasarım olarak oldukça hoş olsa da herhangi bir girişinin olmaması günlük kullanımı zorlaştırabilir. Tüm bunların yanı sıra herhangi bir zorluk yaşaşanmaması için cihazın kablosuz dosya transferinde ve kablosuz şarjda oldukça hızlı olması gerekiyor.

Telefonun kongrede çekilen fotoğrafında, arka tarafında bulunan kameraların henüz tamamlanmadığı da görülüyor. Dolayısıyla telefon, MWC’de kullanıcılara sunulmuş olsa da henüz raflardaki yerini alacak kadar hazır olmayabilir.