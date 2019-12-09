Meizu Pro 6 Plus İçin Flyme 8.0 Güncellemesi Yayınlandı

Çinli teknoloji üreticisi Meizu, Meizu Pro 6 Plus modeli için pek çok yeni özelliği beraberinde getiren Flyme 8.0 güncellemesini yayınladı. Güncellemeyle gelen yenilikler arasında yeni animasyonlar ve Pencere Modu 2.0 gibi özellikler bulunuyor.

Çin merkezli teknoloji üreticisi Meizu, Flyme kullanıcı arayüzünün yeni sürümü olan Flyme 8.0’ı ağustos ayında duyurmuştu. Güncellemeyi alacak cihazlarını da geçtiğimiz günlerde duyuran Çinli firma, bugün yaptığı açıklamada ise Meizu Pro 6 Plus modelinin sonunda Flyme 8.0 kararlı sistem güncellemesini aldığını belirtti.

Meizu’nun popüler telefonu Meizu Pro 6 Plus, yayınlanan bu güncelleme ile birlikte pek çok yeni özelliğe kavuştu. Flyme 8.0 ile birlikte gelen yenilikler arasında ise Pencere Modu 2.0 gibi özellikler yer alıyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan bu sürüm ile birlikte gelen yeniliklere yakından bakalım.

Flyme 8.0 ile birlikte gelen yenilikler:

Neredeyse baştan aşağı yenilenen Flyme arayüzü, genel görünümünde Alive Design adı verilen ve daha çok beyaz rengin hâkim olduğu bir tasarım konseptini kullanıyor. Yeni tasarım ayrıca yazı tipi boyutu, harf sıklığı ve satır aralıklarının ayarlanabilmesini sağlayan yeni bir ızgara sistemini de içinde barındırıyor. Bununla birlikte hava durumu gibi yerleşik uygulamalara karanlık mod desteği gelmiş durumda.

Flyme 8.0’da animasyonlara büyük önem veren Meizu, açıklananlara göre Flyme 8.0 ile birlikte 300’den fazla yeni animasyon ve 1.000’den fazla yeni tasarım içeriğini cihazlarına getirecek. Güncellemeyle gelen yenilikler sayesinde akıllı telefon, UnionPay kart uyumluluğu ile birlikte Meizu Pay’i de destekliyor.

Kullanıcıların oyun deneyimini de iyileştirdiklerini belirten Meizu, Flyme 8.0’lı Meizu Pro 6 Plus’ta daha etkileyici bir oyun deneyimi sunacak. Flyme 8.0'ın geçtiğimiz ağustos ayında duyurulmasından sonra en dikkat çeken özellik olan Aicy Akıllı Asistan da yenilikler içerisinde yer alıyor.

Güncellemeyle birlikte gelen diğer yenilikler arasında Süper Gece Çekimi 2.0, Zamanlayıcı Destekli Süper Gece Çekimi, One Mind 3.5, ev koruma, alarm yardımı ve kullanım istatistikleri bulunuyor. 491 günde geliştirildiği belirtilen Flyme 8.0’ın yakında destekleyen tüm cihazlar için yayınlanması bekleniyor.