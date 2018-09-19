Meizu'nun bütçe dostu akıllı telefon arayanlar için en yeni çözümleri Meizu V8 ve V8 Pro resmen tanıtıldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, V serisinin iki yeni üyesi V8 ve V8 Pro modellerini tanıttı. Her ikisi de 5.7 inç HD+ 18:9 bir ekrana sahip olan cihazların asıl farklılıkları ise gövdenin içinde ve kendisinde ortaya çıkıyor.

Meizu V8 Pro, metal bir gövdeye sahip. MediaTek Helio P22 işlemcisinden güç alan cihaz, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile giriş seviyesine göre oldukça iyi özellikler sunuyor. Arkada 12MP+5MP olmak üzere çift kamerası bulunan cihazın 5MP’lik bir selfie kamerası var.

Meizu V8 ise polikarbonat gövdeye sahip. MediaTek MT6739 işlemcisinden güç alan cihaz, 3GB RAM ve 32GB depolama alanı ile fena sayılmayan bellek kapasitelerine sahip. 13MP arka kameraya sahip olan cihazın 5MP selfie kamerası bulunuyor.

Meizu V8, siyah ve beyaz renk seçenekleri ile piyasaya çıkarken, V8 Pro, siyah ve altın renk seçenekleri ile tüketiciler ile buluşacak. V8, 720 TL+vergiler fiyat etiketi ile satışa sunulacak. V8 Pro ise 1000 TL+vergiler fiyat etiketine sahip olacak.