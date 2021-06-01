Meizu, birçok farklı özelliğe sahip tam donanımlı ilk akıllı saati Meizu Watch'u tanıttı. Gücünü Snapdragon Wear 4100'den alan akıllı saat, 1,78 inçlik AMOLED ekrana sahip.

Popüler akıllı telefon üreticilerinden Meizu, uzun zamandır üzerinde çalıştığı tam donanımlı ilk akıllı saati Meizu Watch'ı tanıttı. Uzun süredir piyasaya çıkması beklenen akıllı saat, 2,5D Gorilla Glass ekrana sahip olmakla birlikte tek bir şarjla 36 saat kullanım ömrü sunuyor.

Elbette yeni Meizu Watch'ın sahip olduğu özellikler bunlarla sınırlı değil. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip akıllı saat, 13 farklı spor moduna, geliştirilmiş GPS ve sağlık özelliklerine de sahip. Dilerseniz fiyat konusunda da bir hayli iddialı olan Meizu Watch'ın tüm özelliklerine daha yakından bakalım.

Meizu Watch, 45 dakikada tamamen şarj olabiliyor

1,78 inç dokunmatik AMOLED ekrana sahip Meizu Watch, gücünü Cortex-A53 tabanlı Snapdragon Wear 4100 yongasından alıyor. Saat, aynı zamanda 4G bağlantı destekli eSIM desteğine, 1 GB RAM'e ve Android tabanlı Flyme for Watch sistemine sahip.

Uyku ve basınç izleme, 13 farklı spor modu, kalp atış hızı ölçme ve kandaki oksijen oranını ölçme gibi özellikleri destekleyen akıllı saat, gelişmiş GPS sayesinde aile üyelerinin nerede olduğunu görüntüleyebiliyor ve gerekli durumlarda acil yardım çağrısı gönderebiliyor. Sadece 45 dakikada tamamen şarj olabilen Meizu Watch, 4G bağlantısı açıkken 33 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. Akıllı saat, aynı zamanda 15 dakikalık hızlı şarj süresinde de 3 saat kullanım süresi sağlıyor.

Meizu Watch özellikleri:

Boyut: 46 x 38,4 x 11,5 ~ 12,97 mm

Ağırlık: Kayışsız 43 G, kayışlı 69 G

Ekran: (368 x 448 piksel) AMOLED 326PPI, 2,5D Gorilla Glass korumalı

Depolama ve RAM: 8 GB - 1 GB

Arayüz: Android tabanlı ve iOS destekli Flyme for Watch

Batarya: 430 mAh

Bağlantı: Bluetooth 4.2 LE, GPS+GLONASS+BEIDOU, NFC

Dahili özellikler: İvme ölçer, Jeomanyetik sensör, Nabız Sensörü, SpO2 sensörü, Ortam Işığı Sensörü, Barometre

Yüzme Kanıtı

Meizu Watch fiyatı ne kadar?

Meizu Watch'ın fiyatı, bu akıllı saati uzun süredir bekleyen kullanıcılara biraz hayal kırıklığı yaratacak cinsten. Yaklaşık 235 dolar fiyat etiketine sahip olan akıllı saat, fiyatı yüzünden sadece yüksek bütçeli kullanıcılarına hitap ediyor. Akıllı saatin Türkiye'ye ne zaman ve hangi fiyat etiketi ile geleceği ise henüz belli değil.