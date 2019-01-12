Meizu X8’in Türkiye Satış Fiyatı Belli Oldu

Türkiye’de satışa sunulan Meizu X8’in satış fiyatı belli oldu.

Orta segmentli telefonlar konusunda büyük bir başarıya sahip olan Meizu markasının X8 cihazlarının Türkiye satış fiyatları açıklandı.

Android 8.1 Oreo işletim sistemine sahip cihaz, bünyesinde Snapdragon 710 yonga setini barındırıyor. 6,2 inçlik ekranda 2220 x 1080 piksel çözünürlüklü Full HD+ bir görüntü sunan telefon, 12 MP + 5 MP arka kamera, 20 MP ise ön kameraya sahip. 3210 mAh’lik bir bataryayı bünyesinde barındıran cihaz aynı zamanda da hızlı şarj özelliğini destekliyor. Gücünü 4 GB’lık RAM’inden alan cihaz aynı zamanda 64 GB dâhili depolamaya da sahip.

Gittigidiyor’da 1.999 TL’lik fiyat etiketine sahip olan cihaz aynı zamanda Meizu Türkiye garantisine de sahip. Cihaza farklı akıllı telefon satıcılarından ulaşmak mümkün.