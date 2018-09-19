Meizu'nun en yeni akıllı telefonu Meizu X8, son derece büyük ekranı, gelişmiş kamerası ve şık tasarımı ile resmi olarak tanıtıldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, şirketin en yeni orta-üst seviye akıllı telefonu Meizu X8’i tüketicilerin beğenisine sundu. Snapdragon 710 işlemcisinden güç alan Meizu X8, 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı ile kendi seviyesi için yeterli donanım özellikleri sunuyor.

12MP + 5MP çift arka kamerası ile oldukça iddialı bir kamera performansı sunan cihaz, 20MP çözünürlüğündeki ön kamerası ile de selfie kalitesini en üst seviyeye çıkarıyor. Çift SIM kart desteği de bulunan cihaz, kullanıcılara iki telefon kullanma gereksinimi bırakmıyor.

Meizu X8 Özellikler

Snapdragon 710 işlemci

4GB, 6GB RAM / 64GB, 128GB depolama

6.20 inç Full HD+ ekran

12 MP, f/1,9 diyafram + 5MP çift arka kamera

20MP ön kamera

Android 8.1 Oreo

3210mAh batarya

Yeni Meizu X8, üç farklı bellek seçeneği ile satışa sunulacak. 4GB RAM, 64GB ROM’lu versiyon 1459 TL, 6GB RAM, 64GB ROM’lu versiyon 1649 TL, 6GB RAM, 128GB ROM’lu versiyon ise 1829 TL fiyat etiketine sahip olacak. Bu fiyatlara vergilerin dahil olmadığını hatırlatalım.