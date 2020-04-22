Meizu Yöneticisi: Snapdragon 865+ Bu Yıl Gelmeyecek

ABD merkezli Qualcomm’un bir süredir konuşulan ve merakla beklenen yeni amiral gemisi olacak işlemcisi Snapdragon 865+’ın bu sene gelmeyeceği söylendi. Daha önce bu yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceği belirtilen işlemciyle ilgili birçok haber ortaya çıkmıştı.

Üretimini yaptığı telekomünikasyon ekipmanlarıyla tanınan ABD merkezli dev yarı iletken şirketi Qualcomm, bir süredir bu sene piyasaya süreceği söylenen yeni işlemcisi Snapdragon 865+ ile konuşuluyordu. Geçen sene piyasaya sürdüğü Snapdragon 855’in yükseltilmiş versiyonu olarak tanıtılan Snapdragon 855+ ile herkesi şaşırtan ve beğeni toplayan şirketin bu yıl da aynı şekilde bir yol izlemesi bekleniyordu.

Bu yıl için şirketten beklentiler, Snapdragon 865’i tanıttıktan sonra onun üzerinde yapılacak performans iyileştirmeleriyle beraber yeni bir işlemci olan Snapdragon 865+’ı piyasaya sürmesi yönündeydi. Yılın ikinci yarısında olması beklenen bu gelişme, bugün Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Meizu Küresel Pazarlama Müdürü Wan Zhigiang tarafından yapılan bir dizi açıklamayla yalanlanmış oldu.

'Snapdragon 865+, bu sene piyasaya sürülmeyecek'

Çin merkezli sosyal paylaşım sitesi Weibo üzerinden açıklama yapan Wan Zhigiang, Snapdragon 865+’ın bu sene gelmeyeceğini aktardı. Daha önceki haftalarda birkaç endüstri uzmanı, güçlü işlemcinin bu yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceği haberini vermişti ancak bu kaynaklardan çok Meizu yöneticisinin söylediklerinin dikkate alınmasının sağlıklı olacağını belirtelim.

Daha güvenilir bir kaynak olarak görülen Wan Zhigiand’ın tahminlerinde yanılıp yanılmayacağı şu an için merak konusu. Qualcomm şirketinden henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmiş değil.

Geçen sene piyasaya sürülen Snapdragon 855+ yonga seti hakkında küçük bir hatırlatma yapmakta yarar var. Bu işlemciyle piyasaya sürülen akıllı cihaz modelleri arasında Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Black Shark 2 Pro, OnePlus 7T, Meizu 16S Pro, ASUS ROG Phone 2, Redmi K20 Pro, OnePlus 7T Pro, Nubia Red Magic 3S, iQOO Pro 5G, Vivo Nex3 5G, OPPO Ace gibi cihazları saymak mümkün. Ayrıca bu modellerin çoğu zaten Snapdragon 865 tarafından desteklenen yükseltilmiş sürümlere de sahip.