WhatsApp'taki Dedikodular Sonrası Feci Şekilde Ölen 2 Kişi

Meksika'da bir kasabada çocuk kaçırdığı iddia edilen ve WhatsApp grupları üzerinden kısa sürede yayılan dedikodular, iki insanın canına mal oldu.

Meksika'da 2 kişi, çocuk kaçırdığı iddiasıyla yakılarak öldürüldü. Gerim gerim geren bir Black Mirror bölümünü andırırcasına yakılan 2 insan, onlarca kişi tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Her şey Acatlan kasabasında Ricorda Flores ve amcası Alberto'nun polis güçleri tarafından karakola götürülmesiyle başladı. Herhangi bir suç işlememiş olan ikili, sadece bölge halkından gelen bir iki şikayet sonrasında polis tarafından sorgulanmak üzere alınmıştı.

Ancak bir süre sonra bölgede kaybolan çocukların müsebbibi oldukları, hatta organ mafyalığı yaptıkları iddia edildi. WhatsApp üzerinden hızla yayılan bu dedikodu, bir süre sonra kalabalığın karakol önünde toplanmasına sebep oldu.

Gönderilen WhatsApp mesajı şu şekildeydi:

"Bu kişilerin organ kaçakçılığıyla ilişkili oldukları anlaşılıyor. Son birkaç günde, 4, 8 ve 14 yaşındaki çocuklar kayboldu ve bu çocuklar organlarının çalındığına dair vücutlarındaki işaretlerle ölü bulundu. Karınları kesilmişti ve boştu."

Bir süre sonra öfkeli kalabalık, karakolun metal kapısını aşarak Ricardo ve Alberto'yu dışarı çıkararak feci şekilde dövmeye başladılar. Ricardo'nun bu dayak sırasında hayatını kaybettiği, Alberto'nun ise halen hayatta olduğu belirtiliyor. Bu aşamada iki kişinin de üzerine benzin döken kalabalık, iki adamı da ateşe verdi.

Küle dönen cesetleri 2 saat boyunca merdivenlerin olduğu yerde kalan iki adamın da suçsuz olduğu polis güçleri tarafından açıklandı. Bu iğrenç olayın video kaydı bulunmasına rağmen doğal olarak paylaşamıyoruz. Okurken dahi kan donduran bu hikayenin videosunu izlemenizi hiç ama hiç önermiyoruz.