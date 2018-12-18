Meksika'da Görme Engelli Bir Kadına Ehliyet Verildi

Meksika'da eşine az rastlanır bir olay gerçekleşti. Ülkenin başkenti Meksiko'da görme engelli bir kadına sürücü ehliyeti verildi.

Bazen öyle şeyler oluyor ki insan başından sonuna her safhasını izlemek istiyor. İşte onlardan biri de Meksika'nın La Reforma gazetesine yansıyan, bir sürücünün ehliyet alma hikayesi.

La Reforma, Meksiko'da ehliyet almanın ne kadar kolay olduğunu göstermek için Christina isimli bir görme engelli kadından ehliyet başvurusunda bulunmasını rica etti. 800 Meksika pesosu (214 TL) ödeyen ve ilgili belgeleri teslim eden kadın, hiçbir teste, denemeye veya sınava girmeden yarım saatte ehliyetini aldı.

Konuyla ilgili fikri sorulan Christina, engelli belgesini almanın çok daha uzun sürdüğünü belirterek araba kullanmayı bilmediğini ifade etti. Meksika, tıpkı ABD gibi federal devlet sistemiyle yönetiliyor. Meksiko kanunlarına göre ehliyet almak için sınava girmesi gerekmiyor. Sadece belli prosedürler halledilerek işlem tamamlanıyor.