Memobird'ün mini yazıcısı, taşınabilir yapısıyla hiçbir zaman size toner ve kartuş sıkıntısı çıkarmadan anılarınızı taşıyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yazıcılar da cep telefonları gibi taşınabilir hale geliyor. Memobird'ün bu çok yönlü, taşınabilir ve en önemlisi, asla mürekkep veya toner dolumu gerektirmeyen mini yazıcısı her yerde kolayca çıktı almanızı sağlıyor.

Memobird Mobil Termal Yazıcı, sadece birkaç santimlik yapısıyla herhangi bir yere taşınabiliyor ve hemen hemen her cihazla uyumlu şekilde çalışıyor. Dizüstü bilgisayarınızdan, telefonunuzdan, masaüstü bilgisayarınızdan veya tabletinizden hatırlatıcılar, alışveriş listeleri, ofis duvarı için notlar veya hatıra fotoğrafları gibi birçok çıktı alabilirsiniz. Bu güzel yazıcıyı, Wi-Fi veya Bluetooth bağlantıları ile birlikte kullanma imkanına sahipsiniz.

Memobird marka yazıcı, termal kağıda ısıyla yazdırdığı için mürekkep kartuşu doldurma işlemlerinden hiçbirine gerek olmadan çıktı almanızı sağlıyor.